Против девушки Шишова открыли производство: в чем подозревают белоруску

Белорусский следственный комитет открыл уголовное производство относительно 21-летней Божены Жолудь, которая выехала из страны в 2020 году. Об этом пишет пресс-служба комитета.



Божену Жолудь подозревают в антигосударственной пропаганде, фото НВ

Божена сейчас проживает в Украине и была в отношениях с погибшим белорусским оппозиционером, председателем "Белорусского дома" Виталием Шишовым, которого нашли мертвым в парке.



Гражданке Беларуси инкриминируют призывы к массовым беспорядкам и вооруженному сопротивлению властям, а именно совершение действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Антиправительственные призывы Жолудь выражала в августе 2021 у посольства Республики Беларусь в Украине.

В сообщении говорится, что эти преступления сняты на видео и растиражированные с помощью различных средств массовой информации, сайтов и каналов в соцсетях. Видеозапись речи Жолудь будет добавлена к материалам уголовного дела.

Сейчас Божене Жолудь инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следственные действия в рамках производства продолжаются. В соответствии с законодательством Беларуси девушке грозит лишение свободы на срок до 5 лет, если ее вина будет доказана в суде.



"Управление следственного комитета по городу Минску обращает внимание граждан на преступность подобных действий, которые впоследствии влекут за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет, несмотря на место их совершения, в том числе и за пределами Республики Беларусь", — написано в на сайте прес-службы.

Как сообщал портал "Комментарии", политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что вероятность убийства Шишова близка к 100%, поскольку отсутствует повод для суицида и сама хронология событий не демонстрирует каких-то депрессионных настроений у погибшего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!