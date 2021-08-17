Против девушки Шишова открыли производство: в чем подозревают белоруску

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Козлова Альбіна
Белорусский следственный комитет открыл уголовное производство относительно 21-летней Божены Жолудь, которая выехала из страны в 2020 году. Об этом пишет пресс-служба комитета.
Божену Жолудь подозревают в антигосударственной пропаганде, фото НВ
Божена сейчас проживает в Украине и была в отношениях с погибшим белорусским оппозиционером, председателем "Белорусского дома" Виталием Шишовым, которого нашли мертвым в парке.
Гражданке Беларуси инкриминируют призывы к массовым беспорядкам и вооруженному сопротивлению властям, а именно совершение действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Антиправительственные призывы Жолудь выражала в августе 2021 у посольства Республики Беларусь в Украине.
В сообщении говорится, что эти преступления сняты на видео и растиражированные с помощью различных средств массовой информации, сайтов и каналов в соцсетях. Видеозапись речи Жолудь будет добавлена к материалам уголовного дела.
Сейчас Божене Жолудь инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следственные действия в рамках производства продолжаются. В соответствии с законодательством Беларуси девушке грозит лишение свободы на срок до 5 лет, если ее вина будет доказана в суде.
Как сообщал портал "Комментарии", политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что вероятность убийства Шишова близка к 100%, поскольку отсутствует повод для суицида и сама хронология событий не демонстрирует каких-то депрессионных настроений у погибшего.
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