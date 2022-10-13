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Путин может сформировать в Беларуси группировку до 120 тысяч человек: когда может состояться вторжение

К концу зимы в Беларуси могут сформировать группировку для повторного наступления на Украину

сегодня, 11:25
Автор:

Кравцев Сергей
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К концу февраля в Беларуси может быть сформирована группировка с участием войск РФ до 120 тысяч человек для подготовки повторного наступления на Украину с севера. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил в интервью "DW" белорусский оппозиционер Павел Латушко.

Путин может сформировать в Беларуси группировку до 120 тысяч человек: когда может состояться вторжение

Флаги России и Беларуси. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что все заявления Александра Лукашенко о том, что Беларуси якобы "угрожают Украина, Польша, Литва, НАТО" делаются с целью ввести российские войска на территорию Беларуси. Подготавливается предлог для того, чтобы на территорию Беларуси было введено как можно больше российских военных.

"Следующим этапом будет мобилизация в Беларуси", — говорит Павел Латушко.

Он добавил, сам Лукашенко пока что избегает даже упоминания о том, что в Беларуси может быть объявлена мобилизация. При этом у Лукашенко уже публично объявили о формировании совместной военной группировки России и Беларуси. 

Ранее мы сообщали о том, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко начал проверку армии

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