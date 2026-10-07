Путин сломал план Лукашенко: какая главная мечта лидера Беларуси уже не осуществится

Вопрос о присоединении Беларуси к России возникал уже давно и неудивительно, что лидер Беларуси Александр Лукашенко как может, так и избегает этого "братского союза".

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что еще при Ельцине был вопрос объединения РФ с Беларусью, и тогда Лукашенко хотел возглавить этот союз.

"Как раз Путин перечеркнул все его планы. Потому что Путин все же в то время был таким молодым, бодрым и достаточно прогрессивным. Он выступал за сотрудничество с западными странами. Провел достаточно эффективные экономические реформы. Они сделали там плоскую шкалу налогообложения доходов и так далее", — отметил Тарас Загородний.

Однако, объяснил эксперт, когда начать получать дармовую нефть, а затем произошел Майдан в Украине, "то конечно там планка упала совсем".

"И в них проснулись традиционные имперские амбиции, которые связаны с тем, чтобы влиять на соседей и активно их торпедировать", — пояснил Загородний.

По его словам, было время, когда Лукашенко возмущался, ведь Путин, по сути, предлагал присоединиться Беларуси к России просто областями — стать частью российских областей. По словам эксперта, такую же технологию Россия пытается применить в Украине.

"Но в реальности после того, как пришел к власти Путин, разговоры о том, что Лукашенко теоретически где-то может возглавить Россию или Союзное государство, сразу же прекратились", — подытожил политический эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о тайном плане Беларуси против Украины. Что действительно стоит за громким заявлением Лукашенко.