Путин сломал план Лукашенко: какая главная мечта лидера Беларуси уже не осуществится

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Кречмаровская Наталия
Вопрос о присоединении Беларуси к России возникал уже давно и неудивительно, что лидер Беларуси Александр Лукашенко как может, так и избегает этого "братского союза".
Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что еще при Ельцине был вопрос объединения РФ с Беларусью, и тогда Лукашенко хотел возглавить этот союз.
Однако, объяснил эксперт, когда начать получать дармовую нефть, а затем произошел Майдан в Украине, "то конечно там планка упала совсем".
По его словам, было время, когда Лукашенко возмущался, ведь Путин, по сути, предлагал присоединиться Беларуси к России просто областями — стать частью российских областей. По словам эксперта, такую же технологию Россия пытается применить в Украине.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о тайном плане Беларуси против Украины. Что действительно стоит за громким заявлением Лукашенко.