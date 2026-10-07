Путін зламав план Лукашенка: яка головна мрія лідера Білорусі вже не здійсниться

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Кречмаровская Наталия
Питання про приєднання Білорусі до Росії виникало уже давно і не дивно, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко як може, так і уникає цього “братського союзу”.
Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що ще за часів Єльцина було питання об’єднання РФ з Білоруссю, і тоді Лукашенко хотів очолити цей союз.
Однак, пояснив експерт, коли почати отримувати дармову нафту, а потім стався Майдан в Україні, “то звичайно там планка впала зовсім”.
За його словами, був час, коли Лукашенко обурювався, адже Путін по суті пропонував приєднатися Білорусі до Росії просто областями — стати частиною російських областей. За словами експерта, таку ж технологію Росія намагається застосувати в Україні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про таємний план Білорусі проти України. Що насправді стоїть за гучної заявою Лукашенка.