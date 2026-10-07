Путін зламав план Лукашенка: яка головна мрія лідера Білорусі вже не здійсниться

Питання про приєднання Білорусі до Росії виникало уже давно і не дивно, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко як може, так і уникає цього “братського союзу”.

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що ще за часів Єльцина було питання об’єднання РФ з Білоруссю, і тоді Лукашенко хотів очолити цей союз.

“Якраз Путін перекреслив всі його плани. Тому що Путін все ж таки на той час був такий молодий, бадьорий і достатньо прогресивний. Він виступав за співпрацю із західними країнами. Провів достатньо ефективні економічні реформи. Вони зробили там пласку шкалу оподаткування доходів і так далі”, — зазначив Тарас Загородній.

Однак, пояснив експерт, коли почати отримувати дармову нафту, а потім стався Майдан в Україні, “то звичайно там планка впала зовсім”.

“І в них прокинулися традиційні їхні імперські амбіції, які пов'язані з тим, щоб впливати на сусідів і активно їх торпедувати”, — пояснив Загородній.

За його словами, був час, коли Лукашенко обурювався, адже Путін по суті пропонував приєднатися Білорусі до Росії просто областями — стати частиною російських областей. За словами експерта, таку ж технологію Росія намагається застосувати в Україні.

“Але в реальності після того, як прийшов до влади Путін, розмови про те, що Лукашенко теоретично десь може очолити Росію або Союзну державу, одразу ж припинилися", — підсумував політичний експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про таємний план Білорусі проти України. Що насправді стоїть за гучної заявою Лукашенка.