Путина ставят перед выбором: о чем говорят шаги Лукашенко с контртеррористической операцией

Республика Беларусь (РБ), которая ранее договорилась с Россией о развертывании "общей региональной группировки войск", вводит режим контртеррористической операции после появления сообщений о якобы "планируемых провокациях со стороны некоторых сопредельных государств". Об этом заявил глава МИД РБ Владимир Макей. Правда, белорусский КГБ уже опроверг данную информацию. Но дыма без огня, как известно, не бывает… О чем говорят последние шаги белорусской власти? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Нападение со стороны Беларуси мне кажется маловероятным

Экс-члену украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (так называемый Минский формат) Сергею Гармашу ситуация с Беларусью напоминает театр для одного зрителя.

"Очевидно, – поясняет он, – что Лукашенко, режим которого держится исключительно на поддержке силовиков, не заинтересован лишать себя этой защиты. А он понимает, что потеряет ее, если бросит необстрелянную, не имеющую боевого опыта и мотивации армию на убой в Украину. В то же время Путин, очевидно, давит на него, апеллируя к Союзному договору".

Украина, продолжает эксперт, тоже не заинтересована в продлении и без того непомерно длинной линии фронта (более 1000 км.)

"Поэтому, на мой взгляд (или в результате теневых договоренностей, или вследствие совпадения интересов), Киев и Минск специально нагнетают ситуацию в информационном пространстве, чтоб Лукашенко мог оправдать перед Путиным необходимость держать свои войска "для сдерживания Киева" на своей территории. И заявления об антитеррористической операции, думаю, из этой же оперы", – отмечает Сергей Гармаш.

По его мнению, Путина ставят перед выбором: или он рискует потерять Беларусь как плацдарм для атак против Украины, если вооруженные силы РБ вступят в войну и будут разбиты; или они будут продолжать сдерживать украинские части на своей границе, не позволяя отвлечь их на другие участки фронта, а территория Беларуси останется площадкой для дистанционных ракетных и авиационных ударов по Украине.

"Думаю, у Путина не большой выбор. Поэтому нападение со стороны Беларуси мне кажется маловероятным, – говорит эксперт. – Хотя какие-то демонстративные провокации со стороны Минска, я уверен, будут. Им же нужно показывать Москве необходимость держать под контролем северо-западные границы "Союзного государства", которое они охраняют от "угроз со стороны соседних стран"".

Режим Лукашенко действительно боится, что Украина что-нибудь попытается сделать внутри Беларуси

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский рассуждает так:

"Для того, чтобы оценить решение о проведении гипотетической т.н. "контртеррористической операции" (КТО) в Беларуси, следует внимательно изучить соответствующий белорусский закон. Самопровозглашенный президент Лукашенко, как и Путин, зациклен на соблюдении формальных правовых норм. Особенно тех, которые касаются защиты его власти. Следовательно, закон о борьбе с терроризмом устанавливает рамки КТО".

Во-первых, продолжает эксперт, руководит КТО белорусский КГБ. В настоящее время этот орган контролируется Лукашенко. Именно КГБ получает право управлять армейскими частями. На практике это означает большую централизацию контроля над армией.

"Возможно, Лукашенко чего-то опасается со стороны своих военных и россиян, стоящих в Беларуси", – поясняет Петр Бурковский.

Во-вторых, отмечает он, КТО означает практически введение военного положения и упразднение гражданских прав в зоне проведения данной операции.

"Силовики могут делать практически всё: задерживать людей, проводить обыски, конфисковать имущество. Это сродни превентивной борьбе с подпольем, которое сочувствует Украине, – считает эксперт. – Возможно, это связано с призывом Тихановской к украинскому президенту признать ее как легитимную главу РБ".

И Лукашенко, по мнению Петра Бурковского, действительно боится, что Украина что-нибудь попытается сделать внутри Беларуси.

"В-третьих, режим КТО позволяет ввести дополнительные ограничения для подготовки очередной агрессии против Украины со стороны Беларуси. Кремль ищет пути ослабить давление украинских войск на востоке и юге, для этого требуется отвлечение наших сил в других направлениях, в первую очередь, на белорусском, – акцентирует эксперт. – Пока что риски вторжения из Беларуси с апреля не изменились. Я думаю, что украинская и западная разведки пристально следят за ситуацией и изменениями. В этой связи следует следить за сообщениями этих разведок, а не официальными заявлениями из Беларуси".

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