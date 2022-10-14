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Путина ставят перед выбором: о чем говорят шаги Лукашенко с контртеррористической операцией

Лукашенко хочет оправдать перед Путиным необходимость держать свои войска «для сдерживания Киева» на своей территории

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Республика Беларусь (РБ), которая ранее договорилась с Россией о развертывании "общей региональной группировки войск", вводит режим контртеррористической операции после появления сообщений о якобы "планируемых провокациях со стороны некоторых сопредельных государств". Об этом заявил глава МИД РБ Владимир МакейПравда, белорусский КГБ уже опроверг данную информацию. Но дыма без огня, как известно, не бывает… О чем говорят последние шаги белорусской власти? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путина ставят перед выбором: о чем говорят шаги Лукашенко с контртеррористической операцией

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Нападение со стороны Беларуси мне кажется маловероятным

Экс-члену украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (так называемый Минский формат) Сергею Гармашу ситуация с Беларусью напоминает театр для одного зрителя.

"Очевидно, – поясняет он, – что Лукашенко, режим которого держится исключительно на поддержке силовиков, не заинтересован лишать себя этой защиты. А он понимает, что потеряет ее, если бросит необстрелянную, не имеющую боевого опыта и мотивации армию на убой в Украину. В то же время Путин, очевидно, давит на него, апеллируя к Союзному договору".

Украина, продолжает эксперт, тоже не заинтересована в продлении и без того непомерно длинной линии фронта (более 1000 км.)

"Поэтому, на мой взгляд (или в результате теневых договоренностей, или вследствие совпадения интересов), Киев и Минск специально нагнетают ситуацию в информационном пространстве, чтоб Лукашенко мог оправдать перед Путиным необходимость держать свои войска "для сдерживания Киева" на своей территории.  И заявления об антитеррористической операции, думаю, из этой же оперы", – отмечает Сергей Гармаш.

По его мнению, Путина ставят перед выбором: или он рискует потерять Беларусь как плацдарм для атак против Украины, если вооруженные силы РБ вступят в войну и будут разбиты; или они будут продолжать сдерживать украинские части на своей границе, не позволяя отвлечь их на другие участки фронта, а территория Беларуси останется площадкой для дистанционных ракетных и авиационных ударов по Украине.

"Думаю, у Путина не большой выбор. Поэтому нападение со стороны Беларуси мне кажется маловероятным, – говорит эксперт. – Хотя какие-то демонстративные провокации со стороны Минска, я уверен, будут. Им же нужно показывать Москве необходимость держать под контролем северо-западные границы "Союзного государства", которое они охраняют от "угроз со стороны соседних стран"".

Режим Лукашенко действительно боится, что Украина что-нибудь попытается сделать внутри Беларуси

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский рассуждает так:

"Для того, чтобы оценить решение о проведении гипотетической т.н. "контртеррористической операции" (КТО) в Беларуси, следует внимательно изучить соответствующий белорусский закон. Самопровозглашенный президент Лукашенко, как и Путин, зациклен на соблюдении формальных правовых норм. Особенно тех, которые касаются защиты его власти. Следовательно, закон о борьбе с терроризмом устанавливает рамки КТО".

Во-первых, продолжает эксперт, руководит КТО белорусский КГБ. В настоящее время этот орган контролируется Лукашенко. Именно КГБ получает право управлять армейскими частями. На практике это означает большую централизацию контроля над армией.

"Возможно, Лукашенко чего-то опасается со стороны своих военных и россиян, стоящих в Беларуси", – поясняет Петр Бурковский.

Во-вторых, отмечает он, КТО означает практически введение военного положения и упразднение гражданских прав в зоне проведения данной операции.

"Силовики могут делать практически всё: задерживать людей, проводить обыски, конфисковать имущество. Это сродни превентивной борьбе с подпольем, которое сочувствует Украине, – считает эксперт. – Возможно, это связано с призывом Тихановской к украинскому президенту признать ее как легитимную главу РБ".

И Лукашенко, по мнению Петра Бурковского, действительно боится, что Украина что-нибудь попытается сделать внутри Беларуси.

"В-третьих, режим КТО позволяет ввести дополнительные ограничения для подготовки очередной агрессии против Украины со стороны Беларуси. Кремль ищет пути ослабить давление украинских войск на востоке и юге, для этого требуется отвлечение наших сил в других направлениях, в первую очередь, на белорусском, – акцентирует эксперт. – Пока что риски вторжения из Беларуси с апреля не изменились. Я думаю, что украинская и западная разведки пристально следят за ситуацией и изменениями. В этой связи следует следить за сообщениями этих разведок, а не официальными заявлениями из Беларуси".

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Источник: https://comments.ua/
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