Решение Лукашенко не понравится многим: что происходит в Беларуси

В России пытаются полностью контролировать интерес – запретили социальные сети и мессенджеры, отключают мобильный интернет, при этом остаются работать только сайты из белого списка. Вероятно, такую же практику могут внедрить и в Беларуси.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Беларуси фиксируются системные признаки усиления контроля над цифровым пространством. Отмечается, что наблюдается ограничение мобильного интернета (до 30 ГБ в месяц), а также искусственное снижение скорости передачи данных.

Также пользователи в Беларуси сообщают об ухудшении качества связи – нестабильном доступе к сети, перебоях в работе сервисов и т.д. Аналитики отмечают, что проблемы с интернетом оказывают негативное влияние как на бизнес, так и на повседневную жизнь людей.

"Однако белорусские власти, подражая России, пренебрегают интересами своих граждан и вводят постепенное тотальное ограничение интернета. Ограничение свободы в интернете в Беларуси не является новым явлением. Раньше неоднократно фиксировались точечные отключения сети во время протестов, а также контроль за онлайн-активностью граждан. Текущие шаги являются логическим продолжением политики ограничений руководства страны", – отметили в ЦПД.

Аналитики Центра объясняют, что в долгосрочной перспективе такие ограничения создают предпосылки для аналога российского "суверенного Интернета".

