Беларусь Рішення Лукашенка не сподобається багатьом: що відбувається в Білорусі
Рішення Лукашенка не сподобається багатьом: що відбувається в Білорусі

У Білорусі, ймовірно, також планують створити “цифрову завісу”

22 квітня 2026, 14:06
Кречмаровская Наталия

В Росії намагаються повністю контролювати інтерес — заборонили соціальні мережі та месенджери, відключають мобільний інтернет, при цьому залишаються працювати тільки сайти з “білого списку”. Ймовірно таку ж практику можуть запровадити і в Білорусі. 

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Білорусі фіксуються системні ознаки посилення контролю над цифровим простором. Зазначають, що спостерігається обмеження мобільного інтернету (до 30 ГБ на місяць), а також штучне зниження швидкості передачі даних.

Також користувачі в Білорусі повідомляють про погіршення якості зв’язку — нестабільний доступ до мережі, перебої в роботі сервісів тощо. Аналітики зазначають, що проблеми з інтернетом негативно впливають як на бізнес, так і на повсякденне життя людей.

“Проте білоруська влада, наслідуючи Росію, нехтує інтересами своїх громадян і запроваджує поступове тотальне обмеження інтернету. Обмеження свободи в інтернеті в Білорусі не є новим явищем. Раніше неодноразово фіксувалися точкові відключення мережі під час протестів, а також контроль за онлайн-активністю громадян. Поточні кроки є логічним продовженням політики обмежень керівництва країни”, — зазначили в ЦПД. 

Аналітики Центру пояснюють, що в довгостроковій перспективі такі обмеження створюють передумови для аналога російського “суверенного інтернету”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський розповів про дві ймовірні причини заборони Telegram у РФ. За його словами, це було потрібно, щоб ухвалювати непопулярні рішення. 




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0YLnwvuNZnb6NAxJ3AdeuPcdyyghJu4AHMyCEDZNyxkhkEEBuH34Fa424e5nAhDCPl
