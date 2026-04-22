Рішення Лукашенка не сподобається багатьом: що відбувається в Білорусі

В Росії намагаються повністю контролювати інтерес — заборонили соціальні мережі та месенджери, відключають мобільний інтернет, при цьому залишаються працювати тільки сайти з “білого списку”. Ймовірно таку ж практику можуть запровадити і в Білорусі.

Олександр Лукашенко.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Білорусі фіксуються системні ознаки посилення контролю над цифровим простором. Зазначають, що спостерігається обмеження мобільного інтернету (до 30 ГБ на місяць), а також штучне зниження швидкості передачі даних.

Також користувачі в Білорусі повідомляють про погіршення якості зв’язку — нестабільний доступ до мережі, перебої в роботі сервісів тощо. Аналітики зазначають, що проблеми з інтернетом негативно впливають як на бізнес, так і на повсякденне життя людей.

“Проте білоруська влада, наслідуючи Росію, нехтує інтересами своїх громадян і запроваджує поступове тотальне обмеження інтернету. Обмеження свободи в інтернеті в Білорусі не є новим явищем. Раніше неодноразово фіксувалися точкові відключення мережі під час протестів, а також контроль за онлайн-активністю громадян. Поточні кроки є логічним продовженням політики обмежень керівництва країни”, — зазначили в ЦПД.

Аналітики Центру пояснюють, що в довгостроковій перспективі такі обмеження створюють передумови для аналога російського “суверенного інтернету”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський розповів про дві ймовірні причини заборони Telegram у РФ. За його словами, це було потрібно, щоб ухвалювати непопулярні рішення.



