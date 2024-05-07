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РФ и Беларусь раскручивают ядерный шантаж: что решили сделать

В Беларуси, похоже, решили подыграть ядерному шантажу, который устроили в России. Так, военные этой страны решили провести внезапную проверку, в ходе которой задействуют носители ядерного оружия

сегодня, 16:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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Марионетка России Беларусь решила подыграть своему сюзерену в эскалации ядерных угроз и выведении ядерного шантажа на новый уровень.

РФ и Беларусь раскручивают ядерный шантаж: что решили сделать

Лукашенко и Путин

Как сообщили в Совбезе Беларуси, ее военные намерены провести синхронизированную с Российской Федерацией внезапную проверку. Сообщается, что в ходе этой проверки будут задействованы в том числе носители тактического ядерного оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России вывели на новый уровень ядерный шантаж. Как заявили в Минобороны страны-агрессора, российский диктатор Владимир Путин поручил им провести учения по использованию тактического ядерного оружия.

В свою очередь спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что таким образом Россия реагирует на эскалацию ситуации в Украине, к которой причастны страны Запада. В этом контексте Песков вспомнил о том, что Британия разрешила Украине использовать ее оружие для нанесения ударов по территории России. Также представитель Путина заявил, что об эскалации говорят также заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он готов ввести военный контингент в Украину при определенных условиях.

Впрочем, в Украине не верят в то, что РФ пойдет на применение ядерного оружия. Так, в разведке заявили о том, что Кремль просто опять занялся шантажом. Такого же мнения придерживаются и эксперты. Они заявляют, что кремлевский диктатор на самом деле является трусом, поэтому он никогда не нажмет на красную кнопку.

Кроме того, известно, что Запад предупредил Путина, что ожидает его и его страну, если он пойдет на использования ядерного оружия. В частности, ему грозят уничтожением российских войск и военно-промышленного комплекса.




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