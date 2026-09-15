РФ нашла новый способ бить по западу Украины: ГПСУ предупредила об опасной тактике

Российские войска усилили удары по приграничной инфраструктуре на западе Украины. Особое внимание окупантов, по словам Государственной пограничной службы, приковано к районам вблизи границы с Польшей. Для атак РФ продолжает использовать технические возможности Беларуси. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "24 Каналу".

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на публичные заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы нежелании втягиваться в войну, действия Минска фактически способствуют России в нанесении ударов по Украине.

Андрей Демченко отметил, что расширение использования соответствующих технических средств позволяет российским военным увеличивать дальность и продолжительность полета ударных беспилотников. Это, в свою очередь, расширяет возможные районы внедрения русских БпЛА.

Отдельно представитель ГПСУ обратил внимание на характер выбора целей. По его словам, Россия сознательно наносит удары вблизи пунктов пропуска, пытаясь создать напряжение и дестабилизировать ситуацию на украинской границе.

При этом опасность относится не только к военным объектам. Демченко подчеркнул, что остается очень высоким риск для гражданского населения и непосредственно пунктов пропуска.

"Мы уже видим, что угроза идет для стран Европы, но если масштабируют эти технические средства, то собственно полет БпЛА будет еще длиннее", — заявил спикер ГПСУ.

Таким образом, использование Россией белорусской инфраструктуры и технических возможностей может увеличивать пространство, в котором российские беспилотники способны действовать. На фоне этого особое внимание приобретает безопасность западных областей Украины и пограничных пунктов пропуска.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия продолжает использовать возможности белорусского оборонно-промышленного комплекса для обеспечения своих военных нужд. По данным Института изучения войны (ISW), Москва все активнее интегрирует предприятия Беларуси в собственную военно-промышленную базу на фоне продолжающейся войны против Украины.



