РФ знайшла новий спосіб бити по заходу України: ДПСУ попередила про небезпечну тактику

Російські війська посилили удари по прикордонній інфраструктурі на заході України. Особлива увага окупантів, за словами Державної прикордонної служби, прикута до районів поблизу кордону з Польщею. Для атак РФ продовжує використовувати технічні можливості Білорусі. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "24 Каналу".

Кордон України та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

За його словами, попри публічні заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка про нібито небажання втягуватися у війну, дії Мінська фактично сприяють Росії у завданні ударів по Україні.

Андрій Демченко зазначив, що розширення використання відповідних технічних засобів дає російським військовим змогу збільшувати дальність і тривалість польоту ударних безпілотників. Це, своєю чергою, розширює потенційні райони застосування російських БпЛА.

Окремо речник ДПСУ звернув увагу на характер вибору цілей. За його словами, Росія свідомо завдає ударів поблизу пунктів пропуску, намагаючись створити напруження та дестабілізувати ситуацію на українському кордоні.

При цьому небезпека стосується не лише військових об'єктів. Демченко наголосив, що залишається надзвичайно високим ризик для цивільного населення та безпосередньо пунктів пропуску.

"Ми вже бачимо, що загроза йде для країн Європи, але якщо масштабують ці технічні засоби, то власне політ БпЛА буде ще довшим", — заявив речник ДПСУ.

Таким чином, використання Росією білоруської інфраструктури та технічних можливостей може збільшувати простір, у якому російські безпілотники здатні діяти. На тлі цього особливої уваги набуває безпека західних областей України та прикордонних пунктів пропуску.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія продовжує використовувати можливості білоруського оборонно-промислового комплексу задля забезпечення своїх військових потреб. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Москва дедалі активніше інтегрує підприємства Білорусі у власну військово-промислову базу на тлі війни проти України, що триває.



