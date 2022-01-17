logo

BTC/USD

42644.44

ETH/USD

3249.66

LTC/USD

151.33

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в феврале - Лукашенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в феврале - Лукашенко

Учения будут проводиться на южных и западных границах Беларуси

сегодня, 15:49
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в феврале. Такое заявление сделал в понедельник, 17 января, самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне роста напряженности между Востоком и Западом из-за Украины. Об этом сообщает Reuters.

Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в феврале - Лукашенко

Российские десантники идут перед посадкой в транспортные самолеты Ил-76 во время военных учений "Запад-2021", проводящих вооруженные силы России и Беларуси на аэродроме в Калининградской области - Reuters

Россия, близкий союзник Беларуси, обеспокоила Запад и Киев наращиванием войск у границ Украины и шквалом угрожающей риторики, что вызывает опасения по поводу планов вторжения.

Москва отрицает такой план, но использовала противостояние для агитации за гарантии безопасности от Запада, включая прекращение расширения НАТО и обещание не давать Украине право вступления в НАТО.

"Мы планировали начать обучение в феврале. Назначьте точную дату и сообщите нам, чтобы нас не обвиняли в том, что мы собрали какие-то войска здесь внезапно, будто мы готовимся к войне", — сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что учения будут проводиться на южных и западных границах Беларуси.

Лукашенко, сблизившийся с Кремлем, поскольку Запад избегал его, обвинил Украину в наращивании войск вблизи Беларуси в комментариях, распространенных Минобороны.

По его словам, у границ Беларуси Польша и страны Балтии имеют более 30 000 солдат.

"Это должны быть нормальные учения по выработке определенного плана противостояния с этими силами: западом (Прибалтика и Польша) и югом (Украина)", — цитирует Лукашенко государственное агентство "Белта".

В Кремле отдельно сказали, что сообщения о том, что Эстония готова принять до 5000 военнослужащих НАТО, свидетельствуют о том, что Москва имеет право волноваться.

"Именно подобные вещи доказывают, что у нас есть основания для беспокойства, и это доказывает, что мы не являемся причиной эскалации напряженности", – сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Высокопоставленный российский чиновник отказался подтверждать, сможет ли Россия разместить ракеты в Венесуэле или Кубе, если Запад откажется предоставить Москве гарантии безопасности.

"Что касается Латинской Америки — мы говорим о суверенных государствах там, не забывайте об этом. И в контексте нынешней ситуации Россия думает, как обеспечить собственную безопасность... Мы рассматриваем разные сценарии", — сказал Песков.

Как сообщали ранее "Комментарии", Александр Лукашенко оконфузился прямо на сцене.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-belarus-plan-joint-military-drills-february-lukashenko-2022-01-17/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!