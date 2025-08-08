Россия стягивает войска в Беларусь: есть ли угроза открытия нового фронта

В сентябре в Беларуси должны стартовать совместные военные учения "Запад-2025", для участия в которых уже прибыли российские военные и техника. Есть ли угроза для Украины и ЕС? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Военные учения в Беларуси. Фото: из открытых источников

Российские войска, задействованные в учениях, скорее всего, будут переброшены на фронт

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "24 канала" заявил, что реальной угрозы для восточных стран НАТО (Польши, Литвы, Латвии и Эстонии) эти учения не представляют.

При этом эксперт допускает, что во время учений могут произойти провокации, подобные недавнему инциденту, когда российский беспилотник "Гербера" залетел на территорию Литвы.

По словам эксперта, дрон, вероятно, не был сбит, а просто упал из-за нехватки топлива. Эксперт не исключает и других маневров. К примеру, развертывание наступательных колонн. Однако он сомневается, что угроза выйдет за пределы таких инцидентов, диверсий или залетов дронов.

Жмайло отмечает, что российские войска, задействованные в учениях, скорее всего, будут переброшены на фронт для усиления штурмовых подразделений после их завершения. Наступление на северные границы Украины с территории Беларуси, как это было в 2022 году, эксперт считает крайне маловероятным. По его словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко осознает шаткость своей позиции.

"Он очень ценит, что визит Кита Келлога на фоне войны в Украину в определенной степени вывел его из долгой международной изоляции. Лукашенко – последний диктатор Европы, именно так его называют на Западе", — отметил эксперт.

Самый большой риск – это гибридные операции

Бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Ступак заявил, что есть два ключевых показателя, которые могли бы указывать на реальную угрозу наступления со стороны Беларуси.

Первое – это количество личного состава. Как пояснил эксперт, если их будет более 3,5 тысячи, а тем более до 10 тысяч, то это станет сигналом потенциальной угрозы. Второй момент – это разгрузка снарядов на землю.

Если боеприпасы складируются из вагонов или машин, их уже не будут грузить обратно – значит, их готовят к использованию, объясняет Ступак.

В то же время он считает, что для Украины пока риска нет, а самая большая угроза сейчас заключается в вероятности гибридной операции, в частности на территории стран Балтии.

"Самый большой риск – это гибридные операции. 200-300 условных "Стрелковых-Гиркиных", которые могут высадиться где-то в районе Нарвы, захватить райотдел полиции, местную власть, связь – все как всегда", — высказался Иван Ступак.

