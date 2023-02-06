Россия своих раненых военных начала вывозить в Беларусь: Почему

Огромное количество раненых и просто больных российских военных фактически "положило" всю медицину страны-террористки. Об этом в телеэфире рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, пишут "Комментарии".



Раненых в Украине россиян вывозят в Белоруссию

"Используются и белорусские полигоны для тренировок и обучения так называемых частично мобилизованных. И, в том числе госпиталя и больницы для того, чтобы лечить раненых в Украине, поскольку система медицины в самой России не извлекает ни военная, ни гражданская по количеству раненых. Беларусь сегодня такой хаб для тренировки, подготовки солдат для войны в Украине и для их возобновления”, — сказал он.

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Представитель разведчиков Минобороны отметил, что всего российских оккупантов в Беларуси находится около 9000. Сбежавших с фронта россиян в стране-агрессоре ожидают уголовные преследования, репрессии и, как вариант, командировку в штрафбаты в ППК "Вагнер".

"Ну, то есть к своим солдатам относятся в целом, как во времена Сталина. И никакой ценности человеческая жизнь ни для Путина, ни для руководства оккупационной армии конечно не представляет”, — отметил Юсов.

По его словам, и Мариуполь сегодня для ВС РФ — логистический центр и перевалочная база. Дорога, железная дорога и порт это то, что, собственно, сегодня используют оккупанты. Перевалочная база для российской армии – так используют оккупанты украинский Мариуполь.

Он проинформировал о ситуации с вербовкой женщин-заключенных на войну в стране-агрессоре и о том, что ПИК в России и Белоруссии "прикрывает" правительство. Юсов также подчеркнул, что кампания Путина по вербовке иностранных наемников провалена.

Как писали "Комментарии" ранее, украинский генерал рассказал о несостоятельности РФ к большому наступлению.