Россияне перебросили в Белоруссию новую партию танков

Российская армия продолжает перекидывать вооружение в соседнюю Беларусь. Стало известно 10 декабря, что новый эшелон прибыл в Витебскую область с как минимум 12 танками Т-72. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сообщения мониторинговой группы " Белорусский Гаюн ".

"Эшелон с танками был отправлен 8 декабря с железнодорожной станции Буй (Костромская обл., РФ) и прибыл на железнодорожную станцию Заслоново (Лепельский рН, Витебская обл.) позавчера, 10 декабря", — сообщают эксперты.

В сообщении говорится, что возле станции Заслоново находится полигон "Лепельский", где с октября этого года находится одна из групп российских солдат, возможно мобилизованных.

"Можно предположить, что перекидывание туда танков может означать подготовку российских танкистов на этом полигоне", – предположили аналитики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ISW объяснили, почему вероятность вторжения Беларуси в Украину снизилась в разы. Вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно. Такое мнение высказали военные специалисты в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). В ISW считают, что в институте считают, что давление Кремля на Беларусь в целях поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над Беларусью. В отчете ISW отмечается, что Кремль усилил давление на Александра Лукашенко для формализации интеграции Беларуси в Союзное государство после белорусских протестов 2020 и 2021 годов. В частности, Россия стремилась создать постоянное военное базирование в Беларуси и установить прямой контроль над белорусскими военными, а также регулярно пыталась использовать свое влияние на белорусскую безопасность и военные дела, чтобы оказывать давление на Беларусь для поддержки ее вторжения в Украину.