logo
Русский Українська

BTC/USD

43959.20

ETH/USD

3109.99

LTC/USD

161.39

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Беларусь Россиянка получила тюремный срок в Беларуси за твит о Лукашенко: что она написала
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянка получила тюремный срок в Беларуси за твит о Лукашенко: что она написала

Женщине назначили 1 год и 6 месяцев колонии

сегодня, 18:15
Автор:

Лиля Воробьева

Жительница Российской Федерации Ирина Викхольм будет отбывать наказание за опубликованное в социальных сетях сообщения о антидемократической деятельности белорусского президента. Московский суд Бреста за это назначил ей тюремное заключение. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Россиянка получила тюремный срок в Беларуси за твит о Лукашенко: что она написала

Отводы судье и гособвинитель судья не удовлетворил и принял сторону гособвинения (фото с открытых источников)

По приговору этого белорусского органа правосудия, гражданку соседней страны обвинили по ч. 2 ст. 367 УК РБ (Клевета на Президента Республики Беларусь) и дали срок заключения — 1 год 6 месяцев колонии общего режима. Оно еще может быть обжаловано, ведь не вступило в законную силу.

По словам подозреваемого, нарушение в отношении нее криминал имеет политический окрас.

Сообщение, которое опубликовала Ирина в соцсети в мае этого года и ее статья была перепечаткой из материала BBC о том, что произошло на аэродроме в Минске и ситуацию с оппозиционером Романом Протасевичем. Она лишь переписала свой вариант названия "Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства", который тоже позаимствовала в публикации журналистов BBC. Это вылилось в политическую расправу и уголовную статью о клевете на главу белорусской власти.

Гражданка России задержали в Белоруссии уже в конце мая. Местные правоохранители побывали в ее квартире, изъяли ноутбук, а саму подозреваемую держали в Брестском СИЗО до заседания судебного органа. Также в столице страны ей проводили экспертизу психического здоровья.

Россиянка получила тюремный срок в Беларуси за твит о Лукашенко: что она написала - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко назвал Зимбабве примером политической стабильности . Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о видимом прогресс в сотрудничестве с Зимбабве.  


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/viasna_brest/1453
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ