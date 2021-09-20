Жительница Российской Федерации Ирина Викхольм будет отбывать наказание за опубликованное в социальных сетях сообщения о антидемократической деятельности белорусского президента. Московский суд Бреста за это назначил ей тюремное заключение. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Отводы судье и гособвинитель судья не удовлетворил и принял сторону гособвинения (фото с открытых источников)

По приговору этого белорусского органа правосудия, гражданку соседней страны обвинили по ч. 2 ст. 367 УК РБ (Клевета на Президента Республики Беларусь) и дали срок заключения — 1 год 6 месяцев колонии общего режима. Оно еще может быть обжаловано, ведь не вступило в законную силу.

По словам подозреваемого, нарушение в отношении нее криминал имеет политический окрас.

Сообщение, которое опубликовала Ирина в соцсети в мае этого года и ее статья была перепечаткой из материала BBC о том, что произошло на аэродроме в Минске и ситуацию с оппозиционером Романом Протасевичем. Она лишь переписала свой вариант названия "Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства", который тоже позаимствовала в публикации журналистов BBC. Это вылилось в политическую расправу и уголовную статью о клевете на главу белорусской власти.

Гражданка России задержали в Белоруссии уже в конце мая. Местные правоохранители побывали в ее квартире, изъяли ноутбук, а саму подозреваемую держали в Брестском СИЗО до заседания судебного органа. Также в столице страны ей проводили экспертизу психического здоровья.





Напомним, что издание "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко назвал Зимбабве примером политической стабильности . Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о видимом прогресс в сотрудничестве с Зимбабве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!