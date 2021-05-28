Ryanair дает неполную информацию о расследовании неплановой посадки самолета в Минске – журналист

Компания Ryanair дает неполную информацию и уходит от вопроса в расследовании неплановой посадки самолета в Минске. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал литовский журналист Витаутас Бруверис.

Ryanair (фото из открытых источников)

Литовские правоохранительные органы не довольны сотрудничеством с компанией, считает Витаутас Бруверис. Кроме того, бортовые самописцы находятся во владении компании. Тем не менее ранее гендиректор авиакомпании Ryanair заявил, что белорусские власти предоставили ложную информацию. По словам летчика-испытателя Александра Лиходида, "вся правда в самолете, в магнитофонных записях, которыми владеет Ryanair".

Как сообщали ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи пожаловался на запрет авиаперелетов в страны Европы, который крайне негативно отразился на государственной авиакомпании "Белавиа". Стенограмма разговора Путина и Лукашенко обнародована на официальном сайте Кремля.

Лукашенко отметил, что в прошлом году авиакомпания "Белавиа" в период жесткого локдауна во многих странах мира из-за пандемии коронавируса по просьбе европейских лидеров помогала с эвакуацией граждан ЕС. "Один аэропорт в Минске работал, и мы вывозили своих людей. Они все закрыли. И попросили "Белавиа" — представляете, какая мерзость? Они попросили нашу компанию, и наша компания вывезла тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев (у них вообще было наглухо закрыто), американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали людей, и мы им туда отвозили", — возмутился Лукашенко.

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