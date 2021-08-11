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С 2022 года Беларусь хочет отказаться от положения о нейтралитете страны

Из конституции Беларуси хотят изъять положение о нейтралитете страны

сегодня, 15:43
Автор:

Кравцев Сергей

Конституционная комиссия Беларуси предложила удалить из Основного закона положение о нейтралитете страны. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил председатель комиссии и председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, пишет "Европейская правда".

С 2022 года Беларусь хочет отказаться от положения о нейтралитете страны

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: bbc

Миклашевич пояснил, нужно выходить из реальности, которая есть, а она следующая – Беларусь на сегодняшний день является членом ОДКБ и фактически есть членом военно-политического блока, следовательно, нигде не может быть прописано о нейтралитете Беларуси. Поэтому будет правильно, если главный Закон страны не будет противоречить реальному положению вещей.

Чиновник добавил, Комиссия будет рекомендовать, чтобы в Конституции была закреплена реплика о том, что с территории Беларуси не может исходить угроза другим странам. Что же касается защиты своей территории, то здесь Минск в праве предупредить об использовании коллективной обороны.

Белорусы решат, стоит ли поддерживать такие правки в Конституции в первых месяцах 2022 года на общенациональном референдуме.

Из того проекта конституционных новшеств уже выплывает, что нет анонсированных ранее изменений о том, что президент утратит часть своих полномочий, перераспределив их между правительством и парламентом. Нет также в новом проекте должности, которую мог бы занять Лукашенко после того, как перестал бы занимать пост президента страны.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/08/11/7126473/
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