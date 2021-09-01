Самая мощная техника: Лукашенко рассказал о поставке в Беларусь вооружения из РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что совсем скоро армия Беларуси существенно укрепится за счет поставок из дружественной России новейшей военной техники. В Минске ждут поставок десятков самолетов, вертолетов и средств борьбы с воздушными целями противника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет БелТА.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 Фото из открытых источников

Лукашенко заинтриговал, заявив, что помимо десятков самолетов и вертолетов, а также другого вооружения Москва может предоставить также C-400. Александр Лукашенко подчеркнул, что зенитно-ракетные комплексы С-400 особенно в приоритете. Потому как они очень нужны для того, чтобы закрыть воздушное пространство Беларуси от нападения.

При этом от Лукашенко так и не прозвучало примерных сроков поставки вооружения. По мнению Александра Лукашенко, отталкиваться будут исходя из военных учений "Запад-2021". Если официальный Минск посчитает, что нужно укреплять еще какой-то сектор обороны, то будет еще дополнительно закуплено вооружение в России.

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