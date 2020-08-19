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Главная Новости Мир Беларусь Самолет Лукашенко дважды взлетел в небо: поворачивал то на восток, то на запад
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Самолет Лукашенко дважды взлетел в небо: поворачивал то на восток, то на запад

Boeing 737 дважды поднялся в небо, но совершил посадку

сегодня, 16:29
Автор:

Елена Волкова

Сегодня из Национального аэропорта Минска поднялся в небо самолет президента Беларуси Boeing 737. Впрочем, полет был недолгим: воздушное судно полетело на восток в сторону России, однако вскоре развернулось обратно и село в минском аэропорту. Об этом сообщает портал TUT.by.

Самолет Лукашенко дважды взлетел в небо: поворачивал то на восток, то на запад

Согласно информации сервиса Radarbox, самолет Лукашенко с бортовым номером EW-001PA сначала полетел на восток, прошел над Смолевичами и вернулся обратно. Вскоре воздушное судно вновь взлетело и снова вернулось в аэропорт. Эксперты полагают, что экипаж проверял систему.

Напомним, вчера в Минске, где уже 11-й день кряду продолжаются протесты народа против президентства Александра Лукашенко, приземлился Ту-214, на котором летает исключительно руководство российской ФСБ. Беларусские и российские СМИ сообщают о том, что в столицу Беларуси прилетел глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Следует отметить, что как раз вчера уже в четвертый раз Александр Лукашенко говорил с коллегой из РФ Владимиром Путиным. После данного разговора президент Беларуси объявил о полном приведении в боевую готовность войск на западных границах страны. Он заявил, что на протесты людей якобы подстрекают иностранцы из западных стран.


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