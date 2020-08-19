К Лукашенко после разговора с Путиным прилетел глава российской ФСБ, - СМИ

Вчера в Минске, где уже десятый день кряду продолжаются протесты народа против президентства Александра Лукашенко, приземлился Ту-214, на котором летает исключительно руководство российской ФСБ. Беларусские и российские СМИ сообщают о том, что в столицу Беларуси прилетел глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.





Следует отметить, что как раз вчера уже в четвертый раз Александр Лукашенко говорил с коллегой из РФ Владимиром Путиным. После данного разговора “бацька” объявил о полном приведении в боевую готовность войск на западных границах Беларуси. Он заявил, что протесты в стране якобы подстрекают иностранцы с западных стран.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Беларуси задержали троих сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые вчера участвовали в общенациональной забастовке и выступили против президентства Александра Лукашенко. Государственный телеканал СТВ сообщает, что мужчины “учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с новоизбранным лидером Беларуси.

Также мы писали, что на митинге в Беларуси Александр Лукашенко, победу которого на выборах признают не все страны, рассказал о возможности повторного голосования



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