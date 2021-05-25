Санкции ЕС и Украины против Беларуси не нанесут критичный экономический урон - политолог

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Ольга Чародий
Если страны ЕС все-таки введут запрет на посадку самолетов
белорусских авиалиний, как рекомендовали лидеры ЕС во время Саммита, то это
нанесёт определённый экономический урон Минску, но не критичный. Об этом заявил политический
эксперт Максим Яли "Комментарии-Украина".
Европейский Союз (фото из открытых источников)
"Но еще больше ударит по самолюбию Лукашенко, для которого
созданная с "нуля" авиакомпания "Белавиа" является личным
имиджевым проектом страны. К тому же, достаточно успешным. Им удалось
перехватить значительную часть трафика в ЕС из Украины и РФ. А в Россию белорусскими
авиалиниями через Минск
предпочитают летать даже мигранты из Средней Азии, потому что это
дешевле, чем напрямую", — заявил Максим
Яли.
По его словам, только из Киева в Минск осуществлялось 35
рейсов в неделю. После запрета прямого
авиасообщения Украины с Москвой Беларусь
перехватила это направление, и рейсы были очень прибыльными.
Как также подчеркивает
политолог, персональные же
санкции будут, уверен, введены. Однако даже представителям режима
Лукашенко никакого ущерба они не
нанесут. Тут напрашиваются параллели с санкциями против представителей режима Януковича. Многие
из которых уже отменили, кстати.
Напомним, Беларусь (РБ) снова оказалась в центре всеобщего внимания из-за произошедшего с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Многие европейские страны — и Украина в том числе — отказались от перелетов в (и через) Беларусь из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair.
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