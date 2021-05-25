Санкции ЕС и Украины против Беларуси не нанесут критичный экономический урон - политолог

Если страны ЕС все-таки введут запрет на посадку самолетов белорусских авиалиний, как рекомендовали лидеры ЕС во время Саммита, то это нанесёт определённый экономический урон Минску, но не критичный. Об этом заявил политический эксперт Максим Яли "Комментарии-Украина".

Европейский Союз (фото из открытых источников)

"Но еще больше ударит по самолюбию Лукашенко, для которого созданная с "нуля" авиакомпания "Белавиа" является личным имиджевым проектом страны. К тому же, достаточно успешным. Им удалось перехватить значительную часть трафика в ЕС из Украины и РФ. А в Россию белорусскими авиалиниями через Минск предпочитают летать даже мигранты из Средней Азии, потому что это дешевле, чем напрямую", — заявил Максим Яли.

По его словам, только из Киева в Минск осуществлялось 35 рейсов в неделю. После запрета прямого авиасообщения Украины с Москвой Беларусь перехватила это направление, и рейсы были очень прибыльными.

"К примеру, даже в Брюссель из Киева до сих пор нет прямого рейса и все желающие посетить политическую столицу ЕС летают именно через Минск. Запрет на пролёт через территорию Беларуси, а также осуществлять посадку в Минске самолетов европейских авиакомпаний, не нанесёт никакого существенного экономического урона. Так как кроме немецкой "Люфтганзы" и латвийской "AirBaltic", которая уже прекратила рейсы через Минск, другие авиакомпании не осуществляли рейсов в Беларусь. Что касается секторальных экономических санкций, которые призвало разработать руководство Евросоюза, то сомневаюсь, что такие будут введены", — считает эксперт.

Как также подчеркивает политолог, персональные же санкции будут, уверен, введены. Однако даже представителям режима Лукашенко никакого ущерба они не нанесут. Тут напрашиваются параллели с санкциями против представителей режима Януковича. Многие из которых уже отменили, кстати.

"Так что будет много шума и мало толку. Как и после подавления протестов в Беларуси после президентских выборов в прошлом году. Украинскому руководству следует учитывать, что мы намного более зависимы в экономическом плане от экспорта из Беларуси. Особенно в вопросе нефтепродуктов, которые являются главной альтернативой российским. Наши танки по-прежнему заправляются в основном белорусской соляркой. Поэтому украинскому руководству нужно дважды подумать перед тем, как вводить экономические санкции. И дождаться реакции ЕС, а не бежать "впереди паровоза", — добавил он.

Напомним, Беларусь (РБ) снова оказалась в центре всеобщего внимания из-за произошедшего с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Многие европейские страны — и Украина в том числе — отказались от перелетов в (и через) Беларусь из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair.

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