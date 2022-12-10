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Санкции поджимают: Беларусь неожиданно согласилась на транзит украинского зерна

В ООН подтвердили, что Беларусь дала свое согласие на транзит украинского зерна без предварительных условий

сегодня, 09:05 comments1663
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Автор:

Кравцев Сергей

Беларусь согласилась на транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стафена Дюжаррика.

Санкции поджимают: Беларусь неожиданно согласилась на транзит украинского зерна

Отмечается, что 9 декабря в Нью-Йорке генсек ООН Антониу Гутерреш принял замминистра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича.

На встрече белорусский дипломат проинформировал о том, что его страна "без предварительных условий согласится на транзит украинских зерновых".

Амбразевич также повторно озвучил просьбу правительства Беларуси иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции Запада.

Напомним, ранее появилась информация. что Украина бесплатно отправит зерно голодающим странам. Таким образом будет спасено не менее 5 миллионов человек.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна вернет все временно оккупированные территории: часть из них – дипломатическим путем, часть – военным. По мнению президента Владимира Зеленского, есть все основания утверждать, что мирное время для Украины может наступить уже в следующем году. Согласны ли с заявлениями Кулебы и Зеленского? Какие территории нам, скорее всего, придется отвоевывать, а о каких – договариваться? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — угроза нового обострения на Балканах: что происходит – почему снова прослеживается рука Кремля.



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Источник: https://www.un.org/sg/en/content/sg/readout/2022-12-09/readout-of-the-secretary-general%E2%80%99s-meeting-the-deputy-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-belarus-he-yury-ambrazevich
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