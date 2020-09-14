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Сергей Лавром отменил визит в Германию: причины

Известно, что совместная договоренность о встрече глав МИД обеих стран была достигнута еще год назад

сегодня, 22:52
Автор:

Дмитрий Симоненко

Запланированный на завтра, 15 сентября, визит главы МИД России Сергея Лаврова в Берлин для участия в закрытии "перекрёстного" Года научно-образовательных партнёрств 2018-2020 годов отменен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства РФ.

Сергей Лавром отменил визит в Германию: причины

Источник: gazeta.ru

"3 сентября с.г. германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Х. Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным", - говорится в сообщении.

Исходя из вышеупомянутого, Сергей Лавров принял решение совсем отменить дипломатический визит в Германию.

Известно также , что совместная договоренность о встрече глав МИД обеих стран была достигнута еще год назад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что спустя 17 дней пребывания в коме российскому политику Алексею Навальному, которого отравили в Томске веществом из группы химического оружия “Новичок”, стало лучше.


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