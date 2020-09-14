Сергей Лавром отменил визит в Германию: причины

Язык
BTC/USD
10704.04
ETH/USD
377.03
LTC/USD
49.03
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
Запланированный на завтра, 15 сентября, визит главы МИД России Сергея
Лаврова в Берлин для участия в закрытии "перекрёстного" Года
научно-образовательных партнёрств 2018-2020 годов отменен. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства РФ.
Источник: gazeta.ru
"3 сентября с.г. германская сторона уведомила об
изменениях в рабочем графике Х. Мааса, в связи с чем его участие в церемонии
отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким
образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии
оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно
урезанным", - говорится в сообщении.
Исходя из вышеупомянутого, Сергей Лавров принял решение совсем
отменить дипломатический визит в Германию.
Известно также , что совместная договоренность о встрече
глав МИД обеих стран была достигнута еще год назад.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что спустя 17
дней пребывания в коме российскому политику Алексею Навальному, которого
отравили в Томске веществом из группы химического оружия “Новичок”, стало
лучше.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости