Сергей Лавром отменил визит в Германию: причины

Запланированный на завтра, 15 сентября, визит главы МИД России Сергея Лаврова в Берлин для участия в закрытии "перекрёстного" Года научно-образовательных партнёрств 2018-2020 годов отменен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства РФ.

Источник: gazeta.ru

"3 сентября с.г. германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Х. Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным", - говорится в сообщении.

Исходя из вышеупомянутого, Сергей Лавров принял решение совсем отменить дипломатический визит в Германию.

Известно также , что совместная договоренность о встрече глав МИД обеих стран была достигнута еще год назад.

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