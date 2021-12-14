Сергею Тихановскому и еще пяти оппозиционерам суд вынес приговоры: какой срок заключения

В деле оппозиционера Сергея Тихановского суд поставил точку – блогеру из Беларуси придется отбывать 18 лет за решеткой в колонии строгого режима. Об этом сообщает "Белта".

Суд по "делу Тихановского", фото правозащитной организации Вясна

Судебное заседание прошло 14 декабря в изоляторе Гомеля в закрытом режиме. Кроме Тихановского, на скамье подсудимых находились еще пять оппозиционеров. Среди них: Артем Саков, оператор Youtube- канала Тихановского "Страна для жизни", Дмитрий Попов, модератор соцсетей проекта (приговор – по 16 лет), автор Youtube-канала MozgON Владимир Цыганович, автор телеграмм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик (по 15 лет колонии), белорусский оппозиционер Николай Статкевич (14 лет колонии). Все оппозиционеры приговорены к отбыванию наказания в колонии строгого режима.



Напомним, что Сергей Тихановский завел блог "Страна для жизни" два года назад, в 2019 году. На канале оппозиционера вышло немало роликов с критикой действующих властей. В 2020 году Тихановский сообщил, что будет баллотироваться на должность президента Белоруссии. Кандидат не был зарегистрирован. Тогда кандидатом стала его супруга Светлана. Мужчину задержали в мае 2020 года во время пикета.

По данным белорусского ЦИК, лидером по количеству голосов стал Лукашенко, однако Тихановская отказалась признавать результаты выборов и уехала из страны.



После выборов в Белоруссии начались массовые протесты против Александра Лукашенко. Задержанного Тихановского обвинили в разжигании вражды и подстрекательстве к массовым протестам.



Как сообщал портал "Комментарии", Беларусь пригрозила Украине локальным конфликтом.

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