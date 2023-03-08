Сигнал о воздушной тревога теперь раздавался и в Беларуси: что произошло

В Беларуси в поселке Мачулищи в течение нескольких минут раздалась сирена, оповещающая о воздушной тревоге. Горожан не предупреждали о тестировании систем. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт мониторинговой группы "Белорусские Гаюны".

В Мачулищах в течение нескольких минут звучала воздушная тревога. Фото: Getty Images

Воздушная тревога в поселке раздавалась в течение 3-4 минут.

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"В Мачулищах раздалась воздушная тревога. По словам местных жителей, сирена сработала около 13:40 (Ред. – по местному времени) и продолжалась около 3-4 минут. Судя по местным чатам, жителей не предупредили о тестировании систем оповещения", — сообщает пресс-служба.

Стоит отметить, что в Мачулищах расположена авиабаза, которая является местом базирования военных страны-агрессора. В частности, она используется оккупантами для обстрелов территории Украины фактически с первых дней полномасштабной войны.

Недавно на белорусском аэродроме "Мачулищи" партизаны атаковали российский разведывательный самолет А-50 с помощью двух дронов. После этого Александр Лукашенко нафантазировал историю с якобы "украинским диверсантом".



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