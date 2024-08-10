Силы ВВС и войск ПВО Беларуси переведены в повышенную боевую готовность: что испугался Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Вчера (9 августа — ред.) в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность №1 у нас называется. Вооруженные Силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка", – отметил Александр Лукашенко.

Он также добавил, что в пятницу в 19:04 на высоте полтора километра силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.

"Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации", – высказался Лукашенко.

По его словам, Минск довел до Киева информацию о том, что "без ответа любые провокации не останутся".

Лукашенко заявил, что в ситуации нужно разобраться. Диктатор попытался вновь обвинить Украину в провокациях, отметив, что Киев все еще не готов к миру и продолжает эскалацию этой напряженности.

В контексте инцидента белорусский президент упомянул атаку ВСУ на Курскую область.

"Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров — 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации. Не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься. Но никуда не денешься", — отметил Лукашенко.

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