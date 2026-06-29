Ситуация очень серьезная: зачем на самом деле Лукашенко поехал в Китай

Лидер Беларуси Александр Лукашенко после визита в Россию и двухдневных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным отправился в Китай. Там получил официальный приём на высоком уровне. Однако главный вопрос – почему Лукашенко сразу после разговора с Путиным отправился в Китай.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что Лукашенко оказался в сложной ситуации.

"С одной стороны Путин, который готов там предпринимать какие-то действия в отношении Беларуси, склоняет его все-таки на использование его территории, или для провокаций против Европы, например, атаки шахедами по Польше и Германии. С другой стороны – Украина, которая четко предупредила Лукашенко, что одно плохое мнение и одно неосторожное движение и 500 целей, определенных на территории Беларуси, сразу становятся металлоломом", — рассказал Загородний.

По словам эксперта, Лукашенко мечется, а на Валдай был вызван. И, отметил Загородний, ситуация настолько серьезная, что Лукашенко добился срочной встречи с Си. Китай же, уточнил эксперт, также предупредил лидера Беларуси о последствиях втягивания страны в войну. После питерского форума Лукашенко сменил риторику в сторону Зеленского даже до прощения, отметил Загородний.

"Китаю не нужна дестабилизация Беларуси и зона военных действий, потому что через Беларусь проходят очень важные торговые пути и по разным оценкам чуть ли не до 10% вообще экспорта в Европу… И вот Лукашенко, скорее всего, бросается, и говорит — с одной стороны пистолет, с другой стороны пистолет. Что делать? Да, давайте спасайте каким-либо образом, потому что единственный, кто может повлиять на Путина – это Китай”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о планах Кремля в войне против Украины.



