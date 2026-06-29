Ситуація дуже серйозна: навіщо насправді Лукашенко поїхав у Китай

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко після візиту до Росії та дводенних переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним, відправився у Китай. Там отримав офіційний прийом на високому рівні. Однак головне питання — чому Лукашенко відразу після розмови з Путіним відправився в Китай.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що Лукашенко опинився у складній ситуації.

"З одного боку Путін, який готовий там робити якісь дії щодо Білорусі, схиляє його все-таки на використання його території, або для провокацій проти Європи, наприклад, атаки шахедами по Польщі та Німеччині. З іншого боку – Україна, яка чітко попередила Лукашенка, що одна погана думка та один необережний рух і 500 цілей, які визначені на території Білорусі, одразу стають металобрухтом”, — розповів Загородній.

За словами експерта, Лукашенко мечеться, а на Валдай його викликали. І, зазначив, Загородній, ситуація настільки серйозна, що Лукашенко домігся термінової зустрічі із Сі. А Китай, уточнив експерт, також попередив лідера Білорусі про наслідки втягування країни у війну. Після пітерського форуму Лукашенко змінив риторику у бік Зеленського навіть до вибачень, зазначив Загородній.

"Китаю не потрібна дестабілізація Білорусі і зона військових дій, тому що через Білорусь проходять дуже важливі торгові шляхи і за різними оцінками чи не до 10% взагалі експорту в Європу… І ось Лукашенко, швидше за все, кидається, та каже — з одного боку пістолет, з іншого боку пістолет. Що робити? Так, давайте рятуйте будь-яким чином, тому що єдиний, хто може вплинути на Путіна – це Китай”, — підсумував експерт.

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