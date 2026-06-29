Ситуація дуже серйозна: навіщо насправді Лукашенко поїхав у Китай

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко після візиту до Росії та дводенних переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним, відправився у Китай. Там отримав офіційний прийом на високому рівні. Однак головне питання — чому Лукашенко відразу після розмови з Путіним відправився в Китай.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що Лукашенко опинився у складній ситуації.
За словами експерта, Лукашенко мечеться, а на Валдай його викликали. І, зазначив, Загородній, ситуація настільки серйозна, що Лукашенко домігся термінової зустрічі із Сі. А Китай, уточнив експерт, також попередив лідера Білорусі про наслідки втягування країни у війну. Після пітерського форуму Лукашенко змінив риторику у бік Зеленського навіть до вибачень, зазначив Загородній.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про плани Кремля у війні проти України.