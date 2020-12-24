Ситуация в Беларуси: как на действия США ответят Лукашенко и Кремль

США усиливают санкции против Беларуси в связи с августовскими президентскими выборами (их результаты признают сфальсифицированными) и репрессиями режима Александра Лукашенко против оппозиции. Может ли это заставить Лукашенко и Кремль, который, по сути, сейчас стоит за ним, уйти или пойти на перевыборы? И как тот или иной расклад ситуации в Беларуси отразится на Украине? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Лукашенко может заставить уйти на покой только категоричная позиция РФ"

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, что Лукашенко может заставить уйти на покой только категоричная позиция РФ, к которой он всё ближе — в связи с заявлениями главы КГБ Ивана Тертеля 17 декабря.

"Главный силовик Лукашенко обвинил Москву в финансировании кампании Бабарико (Виктор Бабарико — белорусский банкир, общественный и политический деятель, в 2020 году выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Республики Беларусь, был задержан 18 июня 2020 – ред.) с целью расшатать ситуацию в стране. Впервые не коллективный запад фигурирует в обвинениях, а именно РФ, — подчеркивает Валерий Кравченко. — Относительно Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси (за него проголосовали обе палаты Конгресса США – ред.), то это больше символичный жест, что-то вроде Крымской декларации 2018 года о непризнании оккупации РФ Крыма".

Эксперт подчеркивает, что США смотрят на регион в категориях геостратегии, где и Украина, и Беларусь занимают ключевую роль в недопущении реанимации проекта "Советский Союз 2.0", который стремится реализовать на практике Путин.

"Очевидно, что США ожидают более проактивной позиции от белорусской оппозиции и стран-соседей – Польши, Балтийских стран и Украины, — отмечает Валерий Кравченко. — Европейское развитие Беларуси, присоединение ее к условному Люблинскому треугольнику выгодно Украине – это уберет угрозу с ее северных границ. Однако даже победа оппозиционеров во внутриполитической борьбе вовсе не гарантирует такой результат. РФ будет держаться за Беларусь мертвой хваткой – проекция силы на Балтийском направлении будет неполноценной без эффективного контроля за этой страной. Учения Запад-2021, запланированные на сентябрь 2021 г ., как раз имеют подобные цели".

"Сегодня сама Россия переживает весьма непростой период"

Одно лишь внешнее давление никак не заставит Лукашенко пойти на любые уступки оппозиции до тех пор, пока он рассчитывает на поддержку Кремля. Но эта поддержка явно не будет безусловной. Ее настоящая цена – поглощение Россией Беларуси в той или иной форме. В этом уверен глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", эксперт-международник Олег Белоколос.

"Правда, сегодня сама Россия переживает весьма непростой период, — подчеркивает он. — Режим "турбо-патриотизма", включенный ею в 2014 году, загоняет ее всё дальше и дальше по спирали конфронтации с цивилизованным миром. В тоже время, нарастание клубка серьезных внутренних экономических, социальных, экологических, демографических и других проблем вынуждает ее правящий класс лихорадочно искать пути их решения или хотя бы смягчения".

По словам Олега Белоколоса, очевидно, что, не смотря на все потуги, Россия так и не стала привлекательным центром мирового притяжения. Более того, ее влияние имеет тенденцию к снижению.

"Отсюда и активные попытки поиска новой российской идеологии. Хотя, в общих чертах она уже известна: антилиберализм, авторитаризм, милитаризм, претензии на исключительную сферу влияния в так называемом "ближнем зарубежье", нетерпимость к любому инакомыслию", — подчеркивает эксперт.

Напомним, эксперты пояснили, чем грозят Украине договоренности Лукашенко с Путиным о вооруженной поддержке.

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