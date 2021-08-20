Ситуация в Беларуси стабилизируется - Лукашенко

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Татьяна Каптур
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране всё идёт к порядку. Об этом сообщает белорусское издание Белта.
Александр Лукашенко, самопровозглашённый президент Беларуси - фото из открытых источников
По его словам, Беларусь остаётся в опасности и ситуацию нужно контролировать.
Также, он напомнил, что за всю независимость страны белорусы привыкли работать и жить под мирным небом, но война с Западом не прекращалась никогда.
Напомним, что год назад Лукашенко сфальсифицировал выборы и тайно провёл инаугурацию. После, на протяжении всего года проводились всевозможные акции и протесты против правительства. Также была применена физическая сила против протестующих со стороны силовиков.
Подчеркнём, что сам формальный лидер страны не представляет как можно уйти на пенсию или заниматься посторонними делами.
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