Ситуация в Беларуси стабилизируется - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране всё идёт к порядку. Об этом сообщает белорусское издание Белта.

Александр Лукашенко, самопровозглашённый президент Беларуси - фото из открытых источников

"Сегодня политическая ситуация стабилизировалась, но всё равно надо оставаться на чеку" — заявил Лукашенко на вручении государственных наград представителям силовых ведомств.

По его словам, Беларусь остаётся в опасности и ситуацию нужно контролировать.

"Я благодарен вам за службу, за профессионализм. За то, что вы не дрогнули перед опасностью. Пройдёт ещё немного времени и вы осознаете какую большую работу мы сделали в прошлом году" — подчеркнул Лукашенко.

Также, он напомнил, что за всю независимость страны белорусы привыкли работать и жить под мирным небом, но война с Западом не прекращалась никогда.

"Идёт информационная война, но и тут все средства хороши! Нам нельзя останавливаться или боятся, а лучше противостоять этому" — завершил речь самопровозглашённый президент Беларуси.

Напомним, что год назад Лукашенко сфальсифицировал выборы и тайно провёл инаугурацию. После, на протяжении всего года проводились всевозможные акции и протесты против правительства. Также была применена физическая сила против протестующих со стороны силовиков.

Подчеркнём, что сам формальный лидер страны не представляет как можно уйти на пенсию или заниматься посторонними делами.

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