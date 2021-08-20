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Ситуация в Беларуси стабилизируется - Лукашенко

Формальный глава Беларуси уверяет, что в Беларуси всё под контролем

сегодня, 16:48
Автор:

Татьяна Каптур

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране всё идёт к порядку. Об этом сообщает белорусское издание Белта. 

Ситуация в Беларуси стабилизируется - Лукашенко

Александр Лукашенко, самопровозглашённый президент Беларуси - фото из открытых источников

"Сегодня политическая ситуация стабилизировалась, но всё равно надо оставаться на чеку" — заявил Лукашенко на вручении государственных наград представителям силовых ведомств.

По его словам, Беларусь остаётся в опасности и ситуацию нужно контролировать.

"Я благодарен вам за службу, за профессионализм. За то, что вы не дрогнули перед опасностью. Пройдёт ещё немного времени и вы осознаете какую большую работу мы сделали в прошлом году" — подчеркнул Лукашенко.

Также, он напомнил, что за всю независимость страны белорусы привыкли работать и жить под мирным небом, но война с Западом не прекращалась никогда. 

"Идёт информационная война, но и тут все средства хороши! Нам нельзя останавливаться или боятся, а лучше противостоять этому" — завершил речь самопровозглашённый президент Беларуси.

Напомним, что год назад  Лукашенко сфальсифицировал выборы и тайно провёл инаугурацию. После, на протяжении всего года проводились всевозможные акции и протесты против правительства. Также была применена физическая сила против протестующих со стороны силовиков.

Подчеркнём, что сам формальный лидер страны не представляет как можно уйти на пенсию или заниматься посторонними делами.

Читайте, также, материал "Комментарии" Польша создала лагеря для беженцев из Беларуси.                                                                                                                            

 


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Источник: https://www.belta.by/president/view/obschestvenno-politicheskaja-situatsija-v-belarusi-vo-mnogom-stabilizirovalas-no-ostaetsja-neprostoj-456178-2021/
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