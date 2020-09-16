"Следующие выборы - по Конституции": Лукашенко - о возможности проведения выборов в Беларуси

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что вопрос избранием главы государства окончательно решен. Об этом он заявил во время встречи с политической элитой страны, сообщает БЕЛТА.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

"Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции. Как определимся, так и будет", — подчеркнул он.

Вместо вопроса о проведении внеочередных президентских выборов, Лукашенко предложил заняться разработкой проекта новой Конституции Беларуси.

Лидер страны подчеркнул, что властям и оппозиции сейчас необходимо прийти к единому мнению о том, как изменится система государственного строя.

Ранее, при встрече Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путинім, глава России заявил о том, что идея преобразования конституции Белоруссии выглядит "логичной и своевременной". При этом российский лидер подчеркнул, что белорусы должны самостоятельно разрешить внутригосударственный политический кризис и найти точки соприкосновения между сторонниками и противниками действующей власти.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в соцсетях появились мемы и фото-жабы с героями поттерианы, которые поддерживают протестующих.

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