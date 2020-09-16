"Следующие выборы - по Конституции": Лукашенко - о возможности проведения выборов в Беларуси

Язык
BTC/USD
10993.91
ETH/USD
370.15
LTC/USD
48.47
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко
считает, что вопрос избранием главы
государства окончательно решен. Об этом он заявил во время встречи с
политической элитой страны, сообщает БЕЛТА.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Вместо вопроса о проведении внеочередных президентских выборов, Лукашенко предложил заняться
разработкой проекта новой Конституции Беларуси.
Лидер страны подчеркнул, что властям и оппозиции сейчас
необходимо прийти к единому мнению о том, как изменится система государственного строя.
Ранее, при встрече Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путинім, глава России заявил о том, что идея преобразования конституции Белоруссии выглядит "логичной и своевременной". При этом российский лидер подчеркнул, что белорусы должны самостоятельно разрешить внутригосударственный политический кризис и найти точки соприкосновения между сторонниками и противниками действующей власти.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в соцсетях появились мемы и фото-жабы с героями поттерианы, которые поддерживают протестующих.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости