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Главная Новости Мир Беларусь "В Хоггвардсе ненавидят Лукашенко": реакция соцсетей на проверку таможней "Гарри Поттера"
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"В Хоггвардсе ненавидят Лукашенко": реакция соцсетей на проверку таможней "Гарри Поттера"

В фотожабах даже негативные герои поттерианы поддерживают протестующих

сегодня, 22:03
Автор:

Дмитрий Симоненко

После публикации информации о том, что сотрудники беларусской таможни решили проверить всемирно известную книгу "Гарри Поттер и тайная комната" на политический подтекст, соцсети взорвались фотожабами, в которых герои серии романов английской писательницы Джоан Роулинг поддерживают протестующих.

"В Хоггвардсе ненавидят Лукашенко": реакция соцсетей на проверку таможней "Гарри Поттера"

Источник:Telegram-канал Чай з малинавым варэннем

Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" поделился целой подборкой фото, на которых герои поттерианы высказывают свою позицию против узурпирования власти в стране.

Например, отрицательный герой Драко Мафлой готов наложить смертельное проклятье на врагов протестующих.


А учитель по зельеварению предлагает Лукашенко выпить зелья.

Директор Хоггвардса высказывает солидарность с народом Беларуси.

Преподаватели Хоггвардса признаются в ненависти к Лукашенко.

Гарри Поттер и белорусский флаг!


Друг Гарри Рон Уиззли требует освободить всех!

Гермеона указывает власти Беларуси, где ее место.

Ранее "Комментарии" писали о том, что представители белорусской таможенной службы не пропускали через границу  импортированную партию книг Джоан Роулинг "Гарри Поттер и тайная комната" по причине возможного экстремизма в содержании.


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