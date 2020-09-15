"В Хоггвардсе ненавидят Лукашенко": реакция соцсетей на проверку таможней "Гарри Поттера"

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Дмитрий Симоненко
После публикации информации о том, что сотрудники
беларусской таможни решили проверить всемирно известную книгу "Гарри Поттер и
тайная комната" на политический подтекст, соцсети взорвались фотожабами, в которых герои серии романов английской писательницы Джоан Роулинг поддерживают протестующих.
Источник:Telegram-канал Чай з малинавым варэннем
Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" поделился целой подборкой фото, на которых герои поттерианы высказывают свою позицию против узурпирования власти в стране.
Например, отрицательный герой Драко Мафлой готов наложить смертельное проклятье на врагов протестующих.
А учитель по зельеварению предлагает Лукашенко выпить зелья.
Директор Хоггвардса высказывает солидарность с народом Беларуси.
Преподаватели Хоггвардса признаются в ненависти к Лукашенко.
Гарри Поттер и белорусский флаг!
Друг Гарри Рон Уиззли требует освободить всех!
Гермеона указывает власти Беларуси, где ее место.
Ранее "Комментарии" писали о том, что представители
белорусской таможенной службы не пропускали через границу импортированную партию книг Джоан Роулинг
"Гарри Поттер и тайная комната" по причине возможного экстремизма в
содержании.
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