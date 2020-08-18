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СМИ: в Минске приземлился самолет ФСБ (ФОТО)

Цель визита пока неизвестна

сегодня, 22:11
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, 18 августа, вечером в Минске осуществил посадку самолет, принадлежащий российским спецслужбам. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA. 

"Во вторник, в районе 20.20 в Минске приземлился Ту-234ПУ, который принадлежит спецслужбам Российской Федерации. Скорее всего, это самолет, который предназначен для полета вокруг определенных точек. Такие используют при охране первых лиц государства во время выездов", - идет речь в сообщении.

СМИ: в Минске приземлился самолет ФСБ (ФОТО)


Ранее "Комментарии" пытались разобраться, почему Беларусь идет по пути Венесуэлы, а не Украины. 

"Вот только, наблюдая за событиями в Белоруссии, возникают ассоциации не с Майданом и бегством президента Виктора Януковича, а с гражданским противостоянием в южноамериканской стране Венесуэле, где оппозиция в течение шести лет не может свергнуть президента-узурпатора Николаса Мадуро. Наши журналисты разбирались с текущей ситуацией в Беларуси и попытались спрогнозировать дальнейшее развитие событий в этой многострадальной стране". 


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