События в Беларуси: вынужденные меры безопасности или попытки Лукашенко сохранить власть

В понедельник, 24 мая, в белорусском аэропорту "Минск" задержали рейс авиакомпании Lufthansa, который следовал по маршруту Минск – Франкфурт. Якобы из-за сообщения о теракте. А 23 мая таким образом был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, когда вынужденно посадили самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс.

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

Также сегодня Лукашенко фактически "добил" независимую белорусскую журналистику новым указом. Что происходит в Беларуси – и во что это всё может вылиться, в том числе касательно Украины? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Последствия значительно глубже, чем просто арест оппозиционера или очередное закручивание гаек СМИ

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко отмечает, что на первый взгляд ситуация с принудительной посадкой самолета и арестом Протасевича выглядит как вызов Лукашенко всему миру. Как месть режима. Как сигнал, что все, кто против власти, понесут ответственность, — где бы они ни были и чего бы это не стоило самой Беларуси. А ей это дорого обойдется — не только в плане санкций, но и в плане потери привлекательности как страны пассажирского транзита. Но это, подчеркивает эксперт, только на первый взгляд.

"Последствия значительно глубже, чем просто арест оппозиционера или очередное закручивание гаек СМИ, как с сегодняшним указом. Фактически это — операция "клещи для Лукашенко". Где он превращается в "нерукопожатого" лидера во всем мире. И ему некуда деваться, кроме как лечь под Кремль, — поясняет Богдан Петренко. — Я не исключаю, что именно это было главной целью этой операции, а не задержание Протасевича".

Что касается Украины, то следствием этой кампании является дальнейшее обострение отношений с Беларусью и необходимость усиления всей северной границы. Поскольку дальнейшая изоляции Республики Беларусь – это, по сути, превращения ее в часть Российской Федерации, уверен конфликтолог.

"В то же время, украинская власть сегодня слишком обеспокоена возможностью встречи Зеленский-Путин для того, чтобы идти на конфликт или проявлять инициативу в вопросе санкций и других ограничений в отношении Беларуси. Поэтому вряд ли можно ожидать, что "белорусский прецедент" приведет к увеличению внимания Запада к Украине как противовесу влияния Российской Федерации. Пока мы не будем проявлять инициативу — мы не будем нужны никому", — резюмирует Богдан Петренко.

Имидж Белоруссии будет ухудшаться в мире, а отношения с НАТО становиться более напряженными

Всеми своими действиями Лукашенко показал и показывает Западу свою силу. Дает понять, что, несмотря на санкции и международное недовольство, он продолжит проводить репрессии против своих критиков — и достанет кого угодно и где угодно. И не отдаст никому власть. Даже в воздухе, как в случае с Протасевичем. На этом акцентирует политолог-международник Георгий Кухалейшвили.

"Однако, это не отменяет того факта, что Лукашенко фактически препятствует свободному авиасообщению в своих интересах, создавая угрозу для граждан стран-членов НАТО, которые перемещались в том злополучном самолете. Действия белорусских силовиков напоминают случай в Афганистане в августе 1995 года, когда исламистское движение Талибан точно также подняло в воздух свои истребители и заставило приземлиться в аэропорту Кандагара самолет, который перевозил боеприпасы из Албании в Кабул силам Северного альянса (с которыми талибы находились в состоянии вооруженного конфликта). Следовательно, имидж Белоруссии будет ухудшаться в мире, а отношения с НАТО становиться более напряженными. Есть риск ужесточения санкций против Минска", — прогнозирует политолог-международник.

По мнению Георгия Кухалейшвили, сложившаяся ситуация выгодна России, так как на фоне большего похолодания в отношениях Белоруссии и Запада, Владимир Путин будет настойчивее требовать от Александра Лукашенко интеграции в состав РФ. Если последний хочет сохранить власть.

"Для Украины ситуация с разворотом литовского пассажирского самолета в небе Белоруссии ради задержания противника Лукашенко — это холодный душ, — считает эксперт. — Ведь точно также в прошлом году мы могли задержать рейс с членами ЧВК "Вагнер", принимавших участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистов. Однако, тогда Офис президента, судя по всему, проявил нерешительность и отказался от спецоперации в надежде на твердость договоренностей о прекращении огня на Донбассе, которые не оправдались".

Ранее портал "Комментарии" писал о встрече Джо Байдена и Владимира Путина: что нужно сделать Украине в этом ракурсе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!