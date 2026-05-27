Согласится ли Лукашенко на наступление на Украину: в Минске ошеломили заявлением

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка прокомментировал, существует ли у Беларуси готовность участвовать в возможном наступлении на Украину в случае соответствующего решения Александра Лукашенко.

Он напомнил, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали совместные военные маневры, в частности, обучение с привлечением значительного количества личного состава и техники. Часть этих тренировок проходит на территории Беларуси, что, по мнению экспертов, может рассматриваться как демонстрация готовности использовать страну как дополнительную военную площадку. Особое внимание привлекает вопрос ядерного компонента, ведь, несмотря на размещение вооружений, контроль над ними остается за Россией.

После изменений в Конституцию в 2022 году Беларусь потеряла статус нейтрального и безъядерного государства, что, как отмечают аналитики, создает дополнительные риски дальнейшего привлечения к российским военным сценариям. В то же время, по словам Вячорки, эти факторы не означают автоматическую готовность белорусского общества к участию в войне.

Представитель оппозиции подчеркнул, что белорусские военные не демонстрируют должного уровня мотивации для боевых действий против Украины, а значительная часть населения, по его оценкам, не поддерживает идею такого конфликта. Он также подчеркнул, что ситуация существенно отличается от российской, где пропаганда оказывает значительно более сильное влияние на общественные настроения.

По его словам, сторонников возможного вступления Беларуси в войну немного – лишь незначительная часть населения. Основная же масса граждан, как он считает, не поддерживает схожий сценарий.

Вячорка также предположил, что в случае приказа о наступлении внутренняя реакция в стране может оказаться непредсказуемой. Вместо поддержки власти часть общества может направить недовольство против руководства Беларуси и России, что потенциально способно вызвать внутреннее напряжение.

