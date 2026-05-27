Чи погодиться Лукашенко на наступ на Україну: у Мінську приголомшили заявою

Радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка прокоментував, чи існує в Білорусі готовність брати участь у можливому наступі на Україну у разі відповідного рішення Олександра Лукашенка.

Фото: з відкритих джерел

Він нагадав, що останнім часом Росія та Білорусь активізували спільні військові маневри, зокрема навчання із залученням значної кількості особового складу та техніки. Частина цих тренувань проходить на території Білорусі, що, на думку експертів, може розглядатися як демонстрація готовності використовувати країну як додатковий військовий майданчик. Окрему увагу привертає питання ядерного компонента, адже, попри розміщення озброєнь, контроль над ними залишається за Росією.

Після змін до Конституції у 2022 році Білорусь втратила статус нейтральної та без’ядерної держави, що, як зазначають аналітики, створює додаткові ризики її подальшого залучення до російських військових сценаріїв. Водночас, за словами Вячорки, ці фактори не означають автоматичної готовності білоруського суспільства до участі у війні.

Представник опозиції наголосив, що білоруські військові не демонструють належного рівня мотивації для бойових дій проти України, а значна частина населення, за його оцінками, не підтримує ідею такого конфлікту. Він також підкреслив, що ситуація суттєво відрізняється від російської, де пропаганда має значно сильніший вплив на суспільні настрої.

За його словами, прихильників можливого вступу Білорусі у війну небагато — лише незначна частка населення. Основна ж маса громадян, як він вважає, не підтримує подібний сценарій.

Вячорка також припустив, що у разі наказу про наступ внутрішня реакція в країні може виявитися непередбачуваною. Замість підтримки влади, частина суспільства може спрямувати невдоволення проти керівництва Білорусі та Росії, що потенційно здатне викликати внутрішню напругу.

"Коментарі" вже писали, що у середу вранці, 27 травня, в низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через активність ворожих безпілотників. За даними мапи тривог, сигнал небезпеки поширився одразу на кілька областей.