Союзник Путина рассказал, что может стать началом третьей мировой войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за израильско-палестинского конфликта на Ближнем Востоке может разразиться третья мировая война. Белорусский диктатор объясняет это тем, что в конфликт начинает вмешиваться США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Белта".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко сделал предупреждение, что скоро может начаться глобальная третья мировая война.

"Может быть, третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если Израиль и США начнут с Ираном воевать", – заявил Лукашенко.

Один из главных союзников Путина утверждает, что в возможной эскалации конфликта виноваты США и Израиль. Вместе с тем Лукашенко снимает любую ответственность за военные действия с Ирана.

"Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к атаке бойцов ХАМАС на израильские территории?", – говорит Лукашенко.

Лукашенко не возразил, что иранское оружие используется как против Украины, так и боевиками ХАМАС против Израиля. По словам президента Беларуси, это оружие могло быть куплено легально и таким образом попало на эти рынки. В итоге Лукашенко обвинил США, сказав, что они "заварили эту кашу" на Ближнем Востоке и теперь сами "не знают во что это выльется".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Ирана ответил, принимает ли Тегеран участие в атаках на Израиль.

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который сделал неожиданное заявление о Зеленском, где назвал президента Украины монстром.