Россия пытается наладить производство иранских дронов в соседней стране

Россияне рассматривают Беларусь как возможную базу для производства беспилотных летательных аппаратов, которые будут подобны иранским дронам Shahed. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.



Россия планирует начать производство дронов в Беларуси. Фото из открытых источников

Согласно полученной информации от белорусского подполья в находящуюся под контролем Лукашенко отправилась делегация из представителей ФСБ, КГБ, иранских инженеров. Они посетили "Гомельский радиозавод", где обсудили возможность отладки системного производства беспилотников-камикадзе.

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Ранее на этом заводе проводилась доукомплектация иранских беспилотников.

"Соответствующее развитие событий указывает на то, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси", – сообщает Центр национального сопротивления.

Полноценное производство иранских дронов в Беларуси поможет РФ упростить и решить логистические проблемы, возникающие при транспортировке беспилотников из Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль готовит провокацию на территории России для дискредитации ВСУ. Согласно информации Центра украинского сопротивления, россияне завладели формой военных Украины и могут совершать террористические акты в РФ. Украинская разведка рассказала о возможных российских провокациях на 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что семь стран попали в позорный список королевской семьи, в том числе и Российская Федерация и Беларусь. Представители этих государств не получили приглашение на коронацию нового короля Чарльза ІІІ, которая прошла 6 мая.