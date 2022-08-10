Создание объединенного переходного правительства Беларуси: о чем это говорит и что значит для Украины

Республика Беларусь (РБ) проведет совместные с россиянами учения военно-воздушных сил. Первый этап, запланированный на 9-11, организуют на территории Беларуси. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси. Тем временем мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила о том, что в Беларусь привезли очередную партию ракет для ЗРК С-300/400. В свою очередь, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, вынужденно покинувшая РБ, объявила о решении создать объединенное переходное правительство страны. О чем говорят эти сообщения? Что они значат для Украины и Беларуси?

Светлана Тихановская, фото Telegram

Политолог Андрей Окара напоминает, что в эти дни исполнилось два года с проведения последних президентских выборов в РБ, после явной подтасовки результатов которых начались гражданские протесты. Они были жестко подавлены, а оппозиционеры либо посажены, либо выдавлены за территорию Беларуси. Как та же Тихановская, согласно независимым подсчетам, имевшая шанс сместить Лукашенко.

"За это время белорусская оппозиция в изгнании много ругалась, не могла договориться. Но проведенная на днях в Вильнюсе конференция "Новая Беларусь", вроде бы, должна дать толчок к объединению. На мероприятии было заявлено, что Белорусское государство – оккупировано. Что действия Лукашенко – это действия оккупационный администрации. И что созданный оппозицией "коллективный исполнительный орган" (Объединенный переходный кабинет) будет исполнять роль правительства в изгнании. Похоже, удастся даже получить некое представительство при ООН, международное признание и финансовую помощь от ЕС", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что и Лукашенко сделал на днях заявление о необходимости дружить с Европой.

"С моей точки зрения, и белорусская оппозиция, которая говорит, что белорусское государство оккупировано и является частью российской военной машины, и сам Лукашенко, всячески пытаются отстраниться от Росси, Путина, войны. Понятно, что у нынешнего белорусского режима это не особо получается, учитывая, что удары по Украине наносятся, в том числе, с территории РБ. При этом Лукашенко имитирует колоссальную деятельность в смысле учений, повышения боевой подготовки и так далее. Но на самом деле перспектив вторжения белорусской армии в Украину я не вижу. Она способна воевать только в случае наличия за спиной российских военных, которые будут исполнять функцию загранотряда. Сами по себе белорусы демотивированы воевать с Украиной", – считает Андрей Окара.

Интересным моментом съезда белорусской оппозиции в Вильнюсе он называет то, что представителем кабинета по обороне и национальной безопасности стал такой популярный в РБ человек Валерий Сахащик.

"Он – военный, причем с большим опытом. В начале открытого российского вторжения в Украину Сахащик выложил яркий ролик на Ютубе, призывая белорусских военнослужащих не воевать с украинцами. А в своем заявлении на недавней конференции отметил, что уровень войны в Украине и уровень оснащение и боеспособности белорусской армии – это разные реальности. Подчеркивая, что ВС РБ отсталые и не боеспособные, в отличие от опытных и оснащенных современным вооружением ВСУ. Не исключаю, что при непосредственном участии Сахащика на территории Украины, на основе тех белорусских подразделений, которые воюют на стороне ВСУ, будет создаваться новая белорусская армия", – говорит Андрей Окара.

Перспективу же самостоятельного военного похода армии РБ на Украину он фактические исключает.

"Но есть перспектива использования белорусских военных в рамках диверсионно-разведывательных групп, – считает эксперт. – В меньшей мере, как я уже отмечал, атака вооруженных сил РБ с российскими "загранотрядами" за спиной. Впрочем, вероятность обострения увеличилась после взрывов 9 августа в Новофедоровке, что в оккупированном Крыму. Они повысили ставки с украинской стороны в этой войне. Вполне логично ожидать серьезного ответа от россиян. К примеру, очередных провокаций на захваченной ими Запорожской АЭС. Или использования не конвеционных вооружений. Или попыток массированного наступления со стороны Беларуси, как было в феврале. Но теперь с активным привлечением и собственно армии РБ. Однако на данный момент у российской армии, судя по всему, нет необходимого вооружения и живой силы, чтобы осуществить эффективное наступление на Украину с севера. Так что куда вероятнее, что продолжаться попытка отвлекать ВСУ на возможный удар со стороны Беларуси. Без собственно удара – но со сковыванием определенных сил украинских военных на северном направлении, тогда как они могли очень пригодится на южном и восточном".

Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко отмечает, что создание переходного правительства Беларуси — тема не новая. Но подчеркивает, что, так как режим Лукашенко планомерно уничтожал любую оппозицию, даже намек на нее, у всех, кто хотел освободить народ РБ извне, мало что удавалось.

"Любое правительство в эмиграции — нацелено, прежде всего, на то, чтобы мобилизовать международную общественность в свою поддержку. При минимальных шансах реально как-то воздействовать на ситуацию внутри своей страны, – поясняет эксперт. – Если расценивать заявления Тихановской как призыв к объединению оппозиции, то шаг хороший. Но почему ждали аж два года? Еще интересный момент. Когда-то лидер "Объединенной гражданской партии" Анатолий Лебедько заявлял, что белорусы – достаточно консервативны. Подчеркивая, что не знает ни одного центра извне, которые был бы популярен в РБ. И что мы видим сейчас? Он – представитель Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству. Раз пошли подобные движения, думаю, в неком другом центре принятия решений фигура Тихановской должна появиться на политическом поле уже с конкретной командой".

Но, вообще-то, продолжает эксперт, говорить в Вильнюсе о том, какая должна быть Беларусь будущего – несколько странно.

"Впрочем, – отмечает Александр Кондратенко, – раз эти заявления и соответствующая конференция состоялись, значит, Офис Тихановской решил субъективизироваться. Потому и собрал в столице Литвы разные политические силы, оппонирующие режиму Лукашенко. Другими словами – если они хотят хотя бы так управлять страной, они должны быть субъектом. Потому что с событий 2020-го прошло уже два года".

Что касается поставок в РБ новых ракет из РФ – это не новость, уверен эксперт. Поставки вооружение туда идут постоянно. И расслабляться нам не стоит.

"И прибытие этих ракет, и постоянные военные учения (и просто белорусской армии, и совместно с российской) должны быть поводом для украинцев прислушиваться к вою сирен, оповещающих о воздушной тревоге и угрозе, в том числе, с северного направления", – констатирует эксперт.

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