Срочный вызов в Кремль: Лукашенко внезапно полетел к Путину на переговоры

Белорусский правитель Александр Лукашенко 27 августа отправился в Россию, где проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит проходит на фоне обсуждения вопросов безопасности и дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным

О поездке обоих лидеров сообщило государственное агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко. В России он также встретится с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Основная встреча Лукашенко и Путина будет посвящена двустороннему сотрудничеству. Лидеры стран планируют обсудить ключевые направления взаимодействия Беларуси и России, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. Отдельный блок переговоров будет касаться безопасности. В то же время белорусская сторона не уточнила, какие именно вопросы безопасности будут вынесены на повестку дня.

После переговоров с Путиным Лукашенко должен провести встречу с Михаилом Мишустиным. Ее фокус будет более практичным. По сообщению, стороны намерены обсудить торгово-экономические и инвестиционные связи между Беларусью и Россией. Также речь пойдет о реализации совместных кооперационных проектов.

Подробности переговоров и возможные договоренности по их итогам не сообщаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной Независимости и заговорил о "возобновлении сотрудничества".

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко цинично наживается на крови украинцев. После введения санкций белорусские власти начали перенастраивать экономику страны, все больше подчиняя ее потребностям российского военно-промышленного комплекса