Терміновий виклик до Кремля: Лукашенко раптово полетів до Путіна на переговори

Білоруський правитель Олександр Лукашенко 27 серпня вирушив до Росії, де проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Візит відбувається на тлі обговорення питань безпеки та подальшої співпраці між двома країнами.

Лукашенко вирушив до Росії на переговори з Путіним

Про поїздку обох лідерів повідомило державне агентство "БелТА" з посиланням на пресслужбу Лукашенка. Зазначається, що в Росії він також зустрінеться з головою уряду РФ Михайлом Мішустіним.

Основна зустріч Лукашенка та Путіна буде присвячена двосторонній співпраці. Лідери країн планують обговорити ключові напрями взаємодії Білорусі та Росії, а також обмінятися думками щодо актуальних регіональних і міжнародних питань. Окремий блок переговорів стосуватиметься безпеки. Водночас білоруська сторона не уточнила, які саме безпекові питання будуть винесені на порядок денний.

Після переговорів з Путіним Лукашенко має провести зустріч з Михайлом Мішустіним. Її фокус буде більш практичним. За повідомленням, сторони планують обговорити торговельно-економічні та інвестиційні зв'язки між Білоруссю і Росією. Також йтиметься про реалізацію спільних коопераційних проєктів.

Подробиці переговорів і можливі домовленості за їхніми підсумками наразі не повідомляються.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко привітав українців із 35-ю річницею Незалежності та заговорив про "відновлення співпраці".

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко цинічно наживається на крові українців. Після запровадження санкцій білоруська влада почала переналаштовувати економіку країни, дедалі більше підпорядковуючи її потребам російського військово-промислового комплексу