США и ЕС на следующей неделе могут объявить санкции против Беларуси

Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США Джордж Кент и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказали о подготовке санкций в отношении чиновников Александра Лукашенко. США и Евросоюз могут объявить о совместных санкциях в отношении чиновников Александра Лукашенко уже на следующей неделе. Об этом сообщает "Голос Америки".



Сообщается, что Соединенные Штаты обсуждают возможность введения санкций с Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Основное внимание уделяют подготовке доказательств вины тех, кто "подрывал белорусские демократические институты".

Джордж Кент подчеркнул, что Штаты поддерживают демократические процессы в Беларуси. В частности, право белорусов выбирать власть в процессе честных выборов, согласно нормам конституции страны, а также в соответствии с принципами ОБСЕ и уставом ООН.

В свою очередь Линас Линкявичюс сообщил, что ЕС могут ввести санкции в отношении Беларуси уже на следующей неделе. По его словам, срок президентских полномочий Лукашенко истек "морально и политически", и он не имеет права представлять белорусский народ или подписывать соглашения от имени страны.

Ранее "Комментарии" писали, что Вашингтон и страны ЕС обговаривают возможность введения адресных санкций против Беларуси.

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