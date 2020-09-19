США и ЕС на следующей неделе могут объявить санкции против Беларуси

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Татьяна Веремеева
Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и
евразийским делам Государственного департамента США Джордж Кент и министр
иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказали о подготовке санкций в
отношении чиновников Александра Лукашенко. США и Евросоюз могут объявить о совместных
санкциях в отношении чиновников Александра Лукашенко уже на следующей неделе. Об
этом сообщает "Голос
Америки".
Сообщается, что Соединенные Штаты обсуждают возможность
введения санкций с Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Основное внимание уделяют
подготовке доказательств вины тех, кто "подрывал белорусские демократические
институты".
Джордж Кент подчеркнул, что Штаты поддерживают демократические
процессы в Беларуси. В частности, право белорусов выбирать власть в процессе
честных выборов, согласно нормам конституции страны, а также в соответствии с принципами
ОБСЕ и уставом ООН.
В свою очередь Линас Линкявичюс сообщил, что ЕС могут
ввести санкции в отношении Беларуси уже на следующей неделе. По его словам,
срок президентских полномочий Лукашенко истек "морально и политически", и он не
имеет права представлять белорусский народ или подписывать соглашения от имени страны.
Ранее "Комментарии" писали, что Вашингтон и страны ЕС обговаривают
возможность введения адресных санкций против Беларуси.
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