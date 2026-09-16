США снимают санкции с Беларуси: что Лукашенко пообещал взамен

Белорусские власти согласились освободить 25 политических заключенных после переговоров с представителями США. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление спецпосланника президента США Джона Коула.

Джон Коул и Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Переговоры состоялись 16 сентября. По их итогам стороны договорились о промежуточном соглашении, которое предусматривает конкретные шаги навстречу друг другу. Минск, в частности, должен освободить группу заключенных, которых правозащитники считают политическими узниками.

Взамен Вашингтон намерен отменить санкции против белорусских предприятий "Лакокраска" и "Беллесбумпром". При этом Коул подчеркнул, что договоренности могут оказаться лишь первым этапом более масштабного процесса.

По его словам, после решения оставшихся вопросов возможны новые освобождения и дальнейшее снятие американских ограничений в отношении белорусских компаний.

О первых признаках предстоящего освобождения родственники некоторых заключенных узнали еще вечером 15 сентября. По данным правозащитной организации "Вясна", им сообщили, что уже утром следующего дня они смогут забрать своих близких из исправительных учреждений.

Переговоры Вашингтона и Минска происходят на фоне попыток американской администрации восстановить прямой диалог с белорусскими властями. Подобные контакты уже приводили к освобождению групп политзаключенных. В марте 2026 года Беларусь отпустила 250 человек в рамках договоренностей с США, после чего Вашингтон также объявил о смягчении части санкций.

При этом освобождение отдельных групп заключенных не означает прекращения репрессий в стране. Правозащитники продолжают заявлять о наличии большого числа людей, находящихся за решеткой по политически мотивированным делам.

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