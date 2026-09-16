США знімають санкції з Білорусі: що Лукашенко пообіцяв натомість

Білоруська влада погодилася звільнити 25 політичних ув'язнених після переговорів із представниками США. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву спецпосланця президента США Джона Коула.

Джон Коул та Олександр Лукашенко. Фото: з відкритих джерел

Переговори відбулися 16 вересня. За їхніми підсумками, сторони домовилися про проміжну угоду, яка передбачає конкретні кроки назустріч один одному. Мінськ, зокрема, має звільнити групу ув'язнених, яких правозахисники вважають за політичних в'язнів.

Натомість Вашингтон має намір скасувати санкції проти білоруських підприємств "Лакофарба" та "Беллесбумпром". При цьому Коул наголосив, що домовленості можуть виявитися лише першим етапом масштабнішого процесу.

За його словами, після вирішення питань, що залишилися, можливі нові звільнення і подальше зняття американських обмежень щодо білоруських компаній.

Про перші ознаки майбутнього звільнення родичі деяких ув'язнених дізналися ще ввечері 15 вересня. За даними правозахисної організації "Вясна", їм повідомили, що вже вранці наступного дня вони матимуть змогу забрати своїх близьких із виправних установ.

Переговори Вашингтона та Мінська відбуваються на тлі спроб американської адміністрації відновити прямий діалог із білоруською владою. Подібні контакти вже призводили до звільнення груп політв'язнів. У березні 2026 року Білорусь відпустила 250 осіб у рамках домовленостей із США, після чого Вашингтон також оголосив про пом'якшення частини санкцій.

При цьому звільнення окремих груп ув'язнених не означає припинення репресій у країні. Правозахисники продовжують заявляти про наявність великої кількості людей, які перебувають за ґратами у політично мотивованих справах.

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