США усилили давление на Беларусь: какие были введены ограничения

Соединенные Штаты в четверг, 2 декабря, ввели ограничения на операции по выпускам белорусского суверенного долга и расширили санкции против страны, направленные против 20 физических и 12 юридических лиц, чтобы усилить давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

В заявлении министерства финансов США говорится, что карательные меры были приняты для того, чтобы показать недовольство правительству Беларуси за содействие коррупции, нарушение прав человека и организацию нелегальной миграции среди других обвинений.

"Соединенные Штаты стоят рядом со своими международными партнерами и союзниками, накладывая ограничения на режим Лукашенко из-за его жалкого поведения, включая контрабанду мигрантов", – говорится в заявлении Андреа Гаки, директора Управления казначейства по контролю за иностранными активами.

Министерство финансов выпустило директиву, которая ограничивает американцев в совершении сделки с новым белорусским суверенным долгом со сроком погашения свыше 90 дней, изданной в четверг, 2 декабря, или позже Министерством финансов или Банком развития страны.

Вашингтон также ввел санкции против белорусской государственной туристической компании, республиканского унитарного предприятия "Центркурорт" и семи представителей белорусского правительства из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Как сообщали ранее "Комментарии", непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что имеет подготовленную стратегию реагирования для нейтрализации конфликтных ситуаций на границе со странами Польши, Латвии, Литвы и Украины.

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