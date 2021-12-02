logo

BTC/USD

56423.80

ETH/USD

4471.61

LTC/USD

205.13

USD/UAH

27.57

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь США усилили давление на Беларусь: какие были введены ограничения
commentss НОВОСТИ Все новости

США усилили давление на Беларусь: какие были введены ограничения

Ограничения были введены для демонстрации неудовлетворения действиями Беларуси

сегодня, 19:29
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Соединенные Штаты в четверг, 2 декабря, ввели ограничения на операции по выпускам белорусского суверенного долга и расширили санкции против страны, направленные против 20 физических и 12 юридических лиц, чтобы усилить давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

США усилили давление на Беларусь: какие были введены ограничения

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

В заявлении министерства финансов США говорится, что карательные меры были приняты для того, чтобы показать недовольство правительству Беларуси за содействие коррупции, нарушение прав человека и организацию нелегальной миграции среди других обвинений.

"Соединенные Штаты стоят рядом со своими международными партнерами и союзниками, накладывая ограничения на режим Лукашенко из-за его жалкого поведения, включая контрабанду мигрантов", – говорится в заявлении Андреа Гаки, директора Управления казначейства по контролю за иностранными активами.

Министерство финансов выпустило директиву, которая ограничивает американцев в совершении сделки с новым белорусским суверенным долгом со сроком погашения свыше 90 дней, изданной в четверг, 2 декабря, или позже Министерством финансов или Банком развития страны.

Вашингтон также ввел санкции против белорусской государственной туристической компании, республиканского унитарного предприятия "Центркурорт" и семи представителей белорусского правительства из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Как сообщали ранее "Комментарии", непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что имеет подготовленную стратегию реагирования для нейтрализации конфликтных ситуаций на границе со странами Польши, Латвии, Литвы и Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/europe/us-restricts-dealings-belarusian-sovereign-debt-increases-sanctions-2021-12-02/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!