Стало известно, что планирует построить Беларусь на самой границе с Украиной

Беларусь намерена построить на границе с Украиной две новых пограничных заставы. Государственный пограничный комитет страны намерен закупить "инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью" для нескольких объектов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусские Гаюн"

Граница Беларуси. Фото: из открытых источников

По информации канала, Беларусь планирует возвести комплекс пограничной заставы в селе Карповка, что в Лоевском районе.

"Застава была образована в сентябре 2017 года, и входит в состав пограничной комендатуры "Лоев" Гомельской пограничной группы. Обеспечивает охрану участка границы с Украиной протяженностью 29,5 км, проходящего по реке Сож. Особенностью заставы было модульное размещение всех объектов заставы. Часть из них расположена на суше, часть — на воде. Так, как административное и жилое здание используют брандвахту (специально оборудованная баржа)", — говорится в сообщении.

Кроме того, руководство Беларуси намерено построить комплекс пограничной заставы в селе Свеча, что в Наровлянском районе. По сравнению с предыдущей, застава в Наровлянском районе будет построена с нуля, а также она войдет в состав Мозырского пограничного отряда.

"Выбор Наровлянского района для строительства заставы не является случайным, так как сейчас в районе находится только одна застава Мозырского пограничного отряда — "Наровля". Новая застава в н.п. Свеча станет девятой по счету в структуре отряда. Напомним, что в марте 2024 года на участке Мозырского пограничного отряда состоялось открытие пограничной заставы "Боровое". Ее строительство было профинансировано за счет средств так называемого "Союзного государства"", — отметили в "Беларускі Гаюн".

В канале напомнили, что с 2022 года только в Гомельской области было построено, реконструировано или анонсировано строительство девяти пограничных застав. Также такие работы проводят и в Брестской области.

Кроме того, в 2024 году Госпогранкомитет планирует начать строительство цеха по ремонту техники в Дзержинске, где расположена Группа материально-технического обеспечения органов пограничной службы (воинская часть 1463).

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