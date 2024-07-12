Стало известно, что планирует построить Беларусь на самой границе с Украиной

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Кравцев Сергей
Беларусь намерена построить на границе с Украиной две новых пограничных заставы. Государственный пограничный комитет страны намерен закупить "инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью" для нескольких объектов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусские Гаюн"
Граница Беларуси. Фото: из открытых источников
По информации канала, Беларусь планирует возвести комплекс пограничной заставы в селе Карповка, что в Лоевском районе.
Кроме того, руководство Беларуси намерено построить комплекс пограничной заставы в селе Свеча, что в Наровлянском районе. По сравнению с предыдущей, застава в Наровлянском районе будет построена с нуля, а также она войдет в состав Мозырского пограничного отряда.
В канале напомнили, что с 2022 года только в Гомельской области было построено, реконструировано или анонсировано строительство девяти пограничных застав. Также такие работы проводят и в Брестской области.
Кроме того, в 2024 году Госпогранкомитет планирует начать строительство цеха по ремонту техники в Дзержинске, где расположена Группа материально-технического обеспечения органов пограничной службы (воинская часть 1463).
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Вася
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