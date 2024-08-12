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Стало известно, кого на самом деле слушает Лукашенко: кто примет решение о вторжении в Украину

Лукашенко прислушивается не к Кремлю, а к Пекину, именно он может дать указание президенту вступить в войну с Украиной

сегодня, 16:21
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Ткачик Олеся

Вступление Беларуси в войну против Украины зависит не от России, а от Китая, считает политолог Вадим Денисенко. В своем комментарии для Liga.net он анализирует заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о возможном закрытии украинского посольства после якобы нарушения Украиной воздушного пространства Беларуси.

Стало известно, кого на самом деле слушает Лукашенко: кто примет решение о вторжении в Украину

Александр Лукашенко

Денисенко отмечает, что у Лукашенко не было другого выбора, кроме как выразить свой гнев, поскольку это позволяет ему избежать претензий со стороны России. Он также подчеркивает, что продвижение белорусских войск к границе с Украиной не несет реальную угрозу, поскольку Лукашенко не намерен предпринимать военные действия. Это, по его мнению, больше похоже на игру, в которой Лукашенко демонстрирует свой гнев перед россиянами.

Денисенко также обращает внимание на то, что белорусская система залпового огня "Полонез", которая важна для России, пока не продается Беларусью и Китаем в РФ, что приводит к тому, что Россия ищет альтернативы в Иране.

Политолог советует следить за учениями из РФ и возможным опрокидыванием российских войск в Беларусь. Однако, по его словам, решение об этом будет принимать не Минск, а Пекин, и Китай не дал никаких сигналов о поддержке повторного вторжения через территорию Беларуси.

Денисенко заключает, что Китай играет решающую роль в позиции Лукашенко относительно возможности вторжения в Украину через белорусскую территорию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко дал указания усилить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях у украинской границы. Впрочем, эксперты считают, если Лукашенко вступит в войну против Украины, его армия будет разбита. И атаковать вражеские объекты при агрессии со стороны Беларуси можно будет без дополнительных разрешений.




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Источник: https://www.liga.net/ua/all/opinion/komandu-lukashenko-na-vstup-u-viinu-z-ukrainoiu-naspravdi-davatyme-ne-rosiia
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