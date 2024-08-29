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Стало известно, почему Беларусь в отличие от стран НАТО сбила российский беспилотник

Беларусь сделала то, что боялись сделать Румыния и Польша, а именно: сбила российский шахед в своем воздушном пространстве

сегодня, 12:48
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Ткачик Олеся

Сегодня ночью в Беларуси, ВВС РБ сделали то, что до сих пор не сделали ВВС ни Румынии, ни Польше, они сбили дрон-камикадзе Shahed-136, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Стало известно, почему Беларусь в отличие от стран НАТО сбила российский беспилотник

Шахед

То есть, подчеркивает он, российские дроны иранского производства, которые регулярно залетали в воздушное пространство Беларуси, впервые были сбиты ВВС РБ. По его словам, из этого случая можно сделать несколько выводов.

Первый — если транзитный пролёт через территорию РБ был согласован, то сбитие дрона-камикадзе могло быть вызвано тем, что сам объект потерял управление и после согласования с "кураторами", было принято обоюдное решение об уничтожении потенциально опасного неуправляемого объекта.

Второй, говорит Коваленко, руководство Беларуси не было поставлено в известность о том, что этой ночью через воздушное пространство будет пролетать дрон-камикадзе Shahed-136 и сделали самовольный шаг в вопросе нейтрализации объекта. При этом, добавляет эксперт, возможно были и другие причины, почему Беларусь решила сбить российский дрон.

"Интересно, Минск вызовет российского посла "на ковёр", в связи с инцидентом? Скорее нет, чем да, но беларусские пилоты оказались куда продуктивнее НАТОВских коллег, которым то погодные условия мешают, то в кокпите чресла мешают сбивать дроны-камикадзе", — подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн" заявил, что во время очередной российской атаки по Украине один из шахедов РФ залетел на территорию Беларуси. Как следствие ВВС РБ подняли в воздух истребитель, пытавшийся сбить российский беспилотник.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0eFA18QuDdPuJ3SNzWgrpRamnyuswaQdYjKrrwunykeGHYoQsFHRAoCEJeTNbbrmZl
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