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Стало известно, просит ли РФ помощи у Беларуси в войне против Украины

В Беларуси утверждают, что РФ якобы никогда не обращалась к Беларуси с просьбой помочь ей в «специальной военной операции». Якобы агрессор способен справиться с решением «своих вопросов» самостоятельно

сегодня, 19:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Страна-террорист РФ никогда не обращалась за помощью к Беларуси для участия в специальной военной операции, заявил помощник министра обороны — начальник главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский.

Стало известно, просит ли РФ помощи у Беларуси в войне против Украины

Лукашенко и Путин

"Наш главнокомандующий неоднократно говорил о том, что Россия с начала специальной военной операции никогда не обращалась за помощью, не требовала, чтобы Республика Беларусь участвовала в "СВО",
— сказал он.

При этом чиновник утверждает, что якобы Россия "сильное государство", которое в отличие от НАТО способно решить свои проблемы самостоятельно.

"С учетом военного и экономического потенциала Российской Федерации можно утверждать, что настолько мощное государство способно, не втягивая кого-то, само решать те вопросы, которые назрели",
- отметил Касинский.

На самом деле нет. Россия не способна самостоятельно вести захватническую войну в Украине, ей в этом помогают союзники. Например, страна-террорист получает от Ирана и Северной Корее боеприпасы, ракеты и дроны, которые применяет в войне против Украины.

Кроме того, России активно помогает Китай. Как неоднократно заявляли на Западе, Пекин предоставляет агрессору технологии, станки, ракетное топливо и товары двойного назначения, которые она использует для производства оружия. Без всего этого, РФ не смогла бы и дальше вести свою захватническую войну в таком же темпе. Именно поэтому, на Западе считают, что Китай выбрал сторону в войне. Также Соединенные Штаты потребовали, чтобы Китай прекратил поддержку России. В случае отказа Пекину пригрозили санкциями.




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Источник: https://www.interfax.ru/world/958490
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