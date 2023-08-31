Стало известно, в какую страну вывезут вагнеровцев из Беларуси

Руководство в Кремле решило, что большая часть вагнеровцев из Беларуси будет вывезена в Африку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.



Бойцов ППК "Вагнер" из Белоруссии отправят в Африку. Фото из открытых источников

В Москве приняли решение, что бойцы из частной военной кампании, которую ранее возглавлял Евгений Пригожин, покинут Беларусь. Главными странами, куда отправят наемников, станут африканские государства, в частности, в список попали Ливия, Судан, Мали, Нигер, Мозамбик и Центральноафриканская Республика.

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Центр национального сопротивления сообщает, что некоторая часть вагнеровцев останется на территории Белоруссии. Их главной задачей станет инструктаж и подготовка белорусских силовиков для противодействия в случае возможного мятежа против Александра Лукашенко. Также ожидается, что некоторые члены группы "Вагнера" смогут подписать контракты с Минобороны России и впоследствии будут отправлены на войну против Украины.

Напомним, что вагнеровцы попали в Беларусь после мирового соглашения Пригожина с Путиным в июне. Это произошло после того, как Евгений Пригожин начал мятеж и возглавил движение против Кремля. Через два месяца самолет Пригожина потерпел крушение и разбился на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский оппозиционер спрогнозировал следующую жертву Кремля после смерти Пригожина. Кроме того, в эфире пропагандистского шоу РФ было также озвучено, кто погибнет следующим после лидера вагнеровцев.

Также "Комментарии" писали о российском политологе, указывающем, что лидер вагнеровцев готовит месть для Путина, а президент РФ знает, что Пригожин жив.